APEC開幕 聚焦永續發展

2017-11-07

〔特派記者呂伊萱／越南峴港報導〕二○一七年亞太經合會（APEC）昨在風雨交加的越南峴港揭開序幕。APEC今年主題為「創造新動能，育成共同未來」，除持續聚焦於如何深化區域經濟整合外，也著重於永續發展與包容性成長。

APEC首日由總結資深官員會議率先上場，我方由外交部國際組織司司長徐佩勇代表出席，今上午將繼續該場會議。另部長級年會（AMM）與企業領袖高峰會（CEO Summit）將在明、後天接替登場，各經濟體領袖齊聚的重頭戲「經濟領袖峰會」，則將在十、十一日召開。

APEC今年的主題是「創造新動能，育成共同未來」，並設定四大優先領域，包括「促進永續、創新及包容性成長」、「深化區域經濟整合」、「強化微中小企業在數位時代的競爭力及創新能力」與「改善糧食安全及永續農業以因應氣候變遷」。

官員指出，在優先領域的排序上，長年列在第一位的「區域經濟整合」，此次讓出首位，由「促進永續、創新及包容性成長」位居優先，這個改變顯示地主國越南身為發展中經濟體的偏好。

今年天公不作美，越南中部及南部地區在APEC前夕遭颱風丹瑞襲擊，造成大面積淹水，舉辦APEC的峴港市是位於越南中部的沿海城市，雖未傳出嚴重災情，但仍造成部分室內淹水。

峴港市為迎接APEC的到來，處處設有歡迎標示與旗幟，越南公安也在各重點飯店與街口部署人力。領袖代表年會場地、位於山茶半島的峴港洲際度假飯店周邊區域，目前也已部署數道安檢關卡，防堵閒雜人等進出。