APEC領袖宣言 美中角力

2017-11-07

〔特派記者呂伊萱／越南峴港報導〕亞太經合會（APEC）現正於越南峴港召開會議，據了解，會員體之間出現諸多意見分歧，美、澳、紐、日、加等會員，對於表達支持多邊貿易體系有所遲疑，使「領袖宣言」陷入難產。

會員體歧見多 宣言難產

值得注意的是，在討論領袖宣言的附件時，美、中兩國也在會議中角力，美國希望在宣言中放入「Fair trade」（公平貿易）一詞，但中國反對；相對地，中國欲放入「一帶一路」也遭美國反對。

APEC現正召開總結資深官員會議，各會員體針對最重要的兩份文件「領袖宣言」與「雙部長聯合聲明」進行討論，獲得共識後，才會在後續會議中通過採認。但據了解，由於歧異點繁多，會議已延長繼續討論，直至六日深夜仍無結論，第二場會議於今天上午繼續召開。

以往APEC在「領袖宣言」中，均會強調支持杜哈宣言下的多邊貿易體系，以促進包容性成長；但美國在川普政府領導下，退出跨太平洋夥伴協定（TPP）後，現對於多邊貿易體系態度也出現轉變，不願意繼續支持；澳洲、紐西蘭、日本與加拿大等會員體也展現相近立場，惟仍不是多數。

在APEC共識決的精神下，討論陷僵局。各會員體不僅對內容看法分歧，對篇幅長短也有不同意見。例如美國希望「領袖宣言」呈現重點式的願景，但其他會員體希望放入更多內容，或例如去年通過的「亞太自由貿易區（FTAAP）利馬宣言」，後續如何執行工作計畫，也是會員體爭執不下的內容之一。

APEC「領袖宣言」過去也曾僵持到領袖峰會當天凌晨才敲定最後版本。消息人士表示，目前仍難預判能否獲致結論，須視會議討論情形。另據悉，TPP餘下的十一個成員國，將會在APEC期間聚集召開會議。另我方今年提出的新商業模式、技職教育、婦女與經濟、災防與糧食損失等倡議獲普遍支持，盼最後都能呈現在「雙部長聯合聲明」中。