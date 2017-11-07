出席APEC 宋：總統交代與習近平自然互動

2017-11-07

今以領袖代表身分赴越南 要讓世界看見台灣

〔記者陳鈺馥／台北報導〕親民黨主席宋楚瑜今將以APEC領袖代表身分，赴越南峴港參加亞太經濟合作會議（APEC）。他昨日在行前國際記者會表示，總統蔡英文再度召見時，特別指示他要以「自然互動」方式與中國領導人習近平做意見交流，也會與美國、日本領袖接觸，讓世界看見台灣。

宋楚瑜表示，他非常榮幸再次獲得政府信任和授權，代表國家前往越南參加APEC首長會議，他將分享台灣經濟奇蹟及經驗，也會表達台灣期盼能與國際經濟及自由貿易接軌的參與誠意。

宋楚瑜指出，蔡總統不僅在行前耳提面命，之前也曾在公開場合談及，願與中國大陸善意互動，說明兩岸之間應有建設性對話，「總統很明確對我說，用自然互動方式，跟習近平先生有個彼此意見交換的機會」。

宋楚瑜提及，二○一四年宋習會後，去年在秘魯APEC會議，雙方也見過面，彼此是舊識，他擔任台灣省長時，習在當福建省長，對岸強調「和平發展」四個字，我們希望和平穩定，不要用戰爭解決問題，雙方有機會交流。

參加國際經貿會議 非兩岸談判

宋楚瑜也強調，他是參加國際經貿會議，不是去談判兩岸事務；至於是否與美國總統川普有所接觸？他則表示，今年將與美方人士共同主持婦女經濟保障基金會成立，澳洲代表也將與會。

對於是否再度與日本首相安倍晉三見面？宋楚瑜指出，日本是台灣重要的鄰邦，去年在秘魯與安倍有過雙邊會談，以前也接觸過安倍的外公岸信介，台日雙方會很誠懇地交換意見，這次將再度交流。

盼向美日 表達我國非核化立場

宋指出，希望用和平方式維持東北亞區域穩定，台灣早期與日本有綿密的經濟發展，願代表總統向日本達成某種協議，這個蔡總統有交代，希望向美國、日本表達我國非核化的立場。

他表示，APEC代表團不分黨派，代表國家利益、全民利益，不為特定意識形態講話，是用自由民主價值與全世界交流，他將盡心完成任務，追求讓世界看見台灣，看見兩岸和平互動，請國人拭目以待。

宋楚瑜將於今日下午抵達峴港，代表團成員包括經濟部長沈榮津、國發會主委陳美伶、政務委員鄧振中、國安會諮委林良蓉及立委蕭美琴等人。