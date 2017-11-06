為瑞穗造景吸客 創台灣自有特色 青年返鄉 打造百年花海

2017-11-06

黃群棠募款買種子 邀當地學童一起種花

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮瑞穗鄉卅九歲青年黃群棠雖然人在北部工作，卻心繫故鄉發展，在沒有官方資源下，獨力發起「預約瑞穗百年花海計畫」，去年在瑞穗鄉北回歸線標誌公園後方的休耕農地打造向日葵花海，要為故鄉瑞穗鄉多一個可以吸引觀光客的景觀亮點，他認為，「沒有中客也沒關係，台灣要自己創造特色」。

黃群棠認為，地方若沒長期、持續性主題景點，會越來越吸引不到觀光客。他夢想，瑞穗先有花海、然後定期辦花海音樂節，讓遊客季節一到，就準備到瑞穗旅遊！包括住宿、泡湯、看花海音樂節。

去年開向日葵花海 今春造台版美瑛花田

為能在故鄉打造花海夢，黃群棠發起「預約瑞穗百年花海計畫」，每逢假日就回鄉四處奔走，這股熱情打動瑞穗鄉北回歸線標誌公園後方農地的地主，免費提供近三千坪的休耕農地給他，他自己募款、買種子，還邀當地舞鶴國小學童一起播「希望種子」，去年暑假終於開出第一片向日葵花海。

他說，做這些不是為了利益，「只是單純希望故鄉更好，不求任何回報」！

夏季向日葵開完，今年春天他又在同地打造「台版美瑛花田」，辦起「二○一七瑞穗北回歸線國際花海節」，將油菜花、百日草間植，形成黃、紅、橘色相間的帶狀「三色花海」，這次終於被公部門看見，不僅花東縱谷國家風景區管理處幫他拍宣傳片及網路行銷，春季花海音樂會舉辦這一天，瑞穗鄉民代表會主席陳廖安還出席給予肯定。

再發想「鐵道花海」 盼成最美觀光鐵道

北回歸線花海紅了，但農民在春季美瑛花田季過了之後，就把地收回去。而點子很多的他，沒放棄花海之夢，又再發想出「鐵道花海」的點子，要在新自強隧道出口至舞鶴鐵橋一帶的鐵路局畸零地播種油菜花，瑞穗鄉農會還答應贊助油菜花種子；他透過立委蕭美琴辦公室向台鐵報備，台鐵態度是「不影響周邊工程下，樂觀其成」。

黃群棠說，若能成功，盼望二○一八年春季只要搭火車經過瑞穗鄉，就能被鐵道兩旁燦爛的花海夾道歡迎，成為最美「觀光鐵道」。