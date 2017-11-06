立委：獵雷艦案 跟著證據走 不濫殺無辜

2017-11-06

〔記者楊淳卉、呂伊萱／台北報導〕獵雷艦案疑雲重重，目前外界將矛頭指向經歷此案的幾名軍方將領、前行政院秘書長簡太郎與前一銀董事長蔡慶年；民進黨立委羅致政認為，軍方大部分責任在於行政疏失，是否違法應由司法單位調查。民進黨立委王定宇也說，此案應「跟著證據走」，否則濫殺無辜反而幫了壞人。

時力質疑簡太郎說詞反覆

時力立委徐永明質疑，前行政院秘書長簡太郎對召開協調會一事說法反覆，先說是陳情、又說接到傳真，後又改口是要協調國家重大政策。他質疑，若非是遵照時任行政院長毛治國或總統馬英九之意，簡太郎為何要主動召開協調會？

徐永明指出，此案還沒有相關人士遭到收押，大家恐怕已開始隔空串證，若檢調不積極偵辦，此案可能只會以行政疏失來作結。王定宇則說，若簡太郎的角色使銀行罔顧風險、放棄專業、放出不該放的款，構成職務上的圖利貪瀆，當然需要調查，「他要當余文嗎？」

時力立委黃國昌則表示，他將在立法院財政委員會的調閱小組，要求所有參與的公股行庫，提出各自的徵信報告、ＫＹＣ文件、所有相關會議紀錄，以及關於本件貸款之所有往來電子郵件，要求所有參與決策的公股行庫的董事至立法院說明備詢，也請吹哨者進一步提供相關事證。

不過國民黨立委馬文君認為，須在查閱文件後才能「讓證據說話」，現階段不便評斷。姑且不論是否為弊案，「國防部和銀行的控管和監督都確實出問題」，此案動向也將影響國機國造和國艦國造，盼好好處理。

王定宇說，應查明啟動本案時的前海軍司令董翔龍、陳永康遴選評委的行政責任，但他也強調「跟著證據走」，不濫殺無辜，因為「指控容易，冤枉卻難以回復」。