獵雷艦案 海軍3上將恐遭懲處

2017-11-06

李喜明、蒲澤春、黃曙光可能涉督導不周等責任

〔記者羅添斌／台北報導〕行政院日前公佈獵雷艦案調查報告，並指國防部的懲處名單很快就會出爐，不過獵雷艦案從二○○八年涵蓋至今，包括參謀總長李喜明上將、國防部軍政副部長蒲澤春上將以及海軍司令黃曙光上將等三位現役海軍上將都曾參與，屆時恐因過程中涉及督導不周等不同事由，難逃被懲處的命運。

國防部發言人陳中吉昨天表示，國防部針對獵雷艦案成立專案小組，目前還在調查，由於期程涵蓋多年，需要一點時間還原過程，對於外界猜測的究責名單，不做評論。

軍方官員說，目前依各階段疏失進行檢討，已有初步的懲處建議名單，但仍需一點時間層層核定。他強調，中將層級以下的軍官懲處，由國防部核定，上將的獎懲是總統權責，屆時還要提報給總統核定，政院及軍方都希望儘快有個結果。

政府籌建新式獵雷艦案，在二○○八年至二○一三年間共舉行十四次邀商說明會，二○一一年完成建案，二○一三年至二○一四年辦理採購作業，二○一四年十月廿三日由慶富公司得標。

根據行政院公佈的調查報告，直指國防部有五大缺失。調查報告指出，獵雷艦案招標過程中，主持招標作業的是時任海軍副司令蒲澤春，蒲澤春目前為現任國防部主管軍政的上將副部長；簽約後執行專案管制會議的是前後任的海軍司令李喜明上將及黃曙光上將，李喜明現為參謀總長，黃曙光為現任海軍司令，恐都有督導不周的責任，黃曙光更因為是現任海軍首長，對獵雷艦案要負起概括的責任。

退將高廣圻、董翔龍也經手招標

至於退役將領部分，針對獵雷艦案，前國防部長高廣圻在任職副部長期間，他曾在二○一三年六月主持召開准採最有利標案審定會議，會中決定採用「最有利標」的決標原則辦理。前退輔會主委董翔龍在海軍司令任內，曾在二○一三年六月就獵雷艦招標案成立評選委員會事宜，勾選暨排序外聘評委及內部評委名單。不過，高與董兩人均已退役，目前並無公職身分。

國防部說，了解外界希望國防部盡快提出懲處名單，但因為必須回頭找十年前的資料，且相關人員有些雖然是現役，但有些已經退役，必須花時間調查，還原過程。