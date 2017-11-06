立委：來台搞統戰 就該限制

2017-11-06

〔記者林良昇／台北報導〕今年六月台灣與巴拿馬斷交後，政府宣示要重估兩岸情勢，定調政策大方向不改變，也無相關法律的修正；立委認為，民間交流要大方開放，但對於中共官員來台以統戰為目的，要在現行聯審機制上作限制。

民進黨立委蔡適應指出，台灣應該要完整掌握中方來台人士，如果對方危害國安，就不該准許來台；若以統戰目的為主，則應該要限制，但如果只是民間交流，就大方開放。他強調，台灣並沒有限縮，是中共沒有走出自我設限的範疇，造成兩岸交流不對等。

民進黨立委賴瑞隆認為，中共十九大後，政府期待兩岸友善、互利交流，若中共還是持續搞斷交、圍堵，那也會逼台灣用強力的方式去回應，對雙方而言都會是傷害。

學者：嚴格執行人流管理規範

台灣智庫諮詢委員董立文說，蔡總統上台以來，對兩岸交流的對象、身分、層級都維持馬政府的現狀；北京當局派相關官員來台灣，但卻限制民進黨籍的官員、幹部、學者到中國大陸訪問，造成交流不對等，相關人士來台除了不與民進黨政府接觸外，也迴避與民進黨地方執政縣市交流，變成「到別人家作客，還不跟主人打招呼」。董立文表示，政府過去執行相對寬鬆的人流管理規範，之後要嚴格執行，落實交流正常化。

清華大學社會所副教授、當代中國研究中心執行委員陳明祺指出，巴拿馬斷交、李明哲事件都讓兩岸氣氛欠佳，但現階段兩岸議題對蔡總統而言，可能並非首要。

陳明祺表示，台灣現階段要爭取時間處理年金、黨產、轉型正義等內部問題，外交、兩岸都是環繞內部體質的強化，「有強的國防，健康的經濟，很多東西都好談。」

淡江大學國際研究學院院長王高成指出，台灣雖然可以採取反制，但一定會使兩岸關係惡化，也未必對外交情勢有利，說不定大陸會採取更多打壓報復的手段，目前維持現狀較佳。