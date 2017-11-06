工商界反對 我不限縮中國官員來台

2017-11-06

〔記者林良昇／台北報導〕去年政黨輪替後，中國當局加強對台灣政府施壓，我前邦交國巴拿馬與台斷交、並與中國建交，我行政部門六月中宣示將重估兩岸情勢，擬限制中國官員來台交流做為反制，不過，相關部門檢視後，已定調目前不採取任何「改變現狀」的政策措施。

據了解，中國官員長期都有到台灣地方走動，和台灣民間頗有接觸，我政府透過管道向民間請益，評估若嚴格限制中國官員來台，是否對民間造成影響？而反對嚴格限制的聲音來自台灣工商團體，這些工商團體指稱，若對中國官員來台採取緊縮措施，將對產業發展造成影響，這也是政府最後評估不改變政策措施的原因之一。

陸委會：高度政治活動仍受限

陸委會副主委邱垂正表示，陸方官員來台若有刻意偽冒不實身分、涉嫌嚴重違反人權、來台參加「具高度政治意涵」的活動、邀請單位異常集中於同一地址等異常情況，來台仍會受到限制。

巴拿馬今年六月與中國建交，中國也藉機重申一中原則，我行政部門隨後宣示，長期以來我方官員、部分學者被片面限制赴中交流，面對過去一年來中方對台採取單方的限縮作為，造成兩岸交流失衡，政府將進行檢視，採取必要因應作為。

「維持現狀」作法較穩健

黨政人士坦言，兩岸政策確實有檢討並審慎評估，但目前並未要做相關辦法或法律的調整，蔡總統的「維持現狀」還是比較穩健可行的兩岸政策，現階段政府仍是鼓勵兩岸人員交流，即使中方對我方的人員做出限制作為，但我方並未要採取報復作法。

黨政人士指出，馬政府八年的兩岸交流，與過去民進黨執政相比，失去很多籌碼，造成兩岸交流不對稱，並把外交建立在中國的善意上，目前仍沒有辦法走回頭路，巴拿馬斷交事件當然很嚴重，但若馬上回到過去扁政府時期的針鋒相對，對台灣不見得有利。

黨政人士也說，政府正在檢討台灣整體對中國依賴的情況，建立台灣整體的國家安全和自我防衛機制，慢慢調整台灣的體質，需要有更多的智慧和耐心。

邱垂正表示，兩岸相關政策會持續檢討，並持續強化各方面的管理機制，才能增進兩岸相互了解，為雙方尋求互動新模式，創造良好的氛圍與條件。