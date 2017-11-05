蔡總統過境關島 國旗飛揚

2017-11-05

總督卡佛接機 高規格歡迎

〔記者鍾麗華、朱沛雄／綜合報導〕蔡英文總統結束訪問南太平洋三友邦之旅，昨天返國。她過境關島時，由美國在台協會理事主席莫健、關島總督卡佛親自接機，關島以「高規格」歡迎，機場道路兩旁也懸掛我國國旗。莫健在僑宴致詞時表示，美國一直是太平洋的強權，對於台灣的承諾是「理所當然的」。

蔡總統抵達關島後隨即造訪總督府，在卡佛的陪同下，會見當地政要，包括副總督提諾瑞歐、關島議會議長克魯茲、最高法院首席大法官瑪拉曼等人。美國總統川普「亞洲行」首站是到夏威夷訪問，卡佛先歡迎蔡總統，才轉往夏威夷迎接川普，顯見對蔡總統到訪的重視。

關島議會 挺台進國際組織

卡佛表示，很多台灣人到關島投資，創造工作機會，他日前也才剛訪台，期待雙方持續建立互惠關係。而就在蔡總統抵達前幾個小時，關島議會通過歡迎蔡總統的決議文，認可她在人權、環境保護和永續發展的努力，克魯茲也親自將決議文送給她。

蔡總統表示，台灣是關島第三大觀光客來源國，也是重要的投資國，她感謝關島議會通過決議，支持台灣參與「國際民航組織」等國際組織，台灣人民銘感在心。

莫健：對台承諾 理所當然

莫健在僑宴致詞時指出，歐胡島、台灣和關島被海洋連結起來，三個島上的人都可選自己的領袖、說自己想說的話，分享民主自由價值，這非常重要，美國在過去一百五十年是太平洋強權，未來依舊如此，而在這個脈絡下，對於台灣的承諾是「理所當然的」。

蔡總統表示，僑宴在座的陳光明醫師，是最早移民關島的台灣人之一，這次出訪，看到很多像陳醫師的年輕人在友邦奉獻青春，他們讓世界看見台灣。

蔡英文總統結束出訪行程，昨日中午搭乘專機返抵桃園機場。她表示，八天七夜完成了預定的目標，感謝工作人員的辛勞，也要歸功於長期以來不論是民進黨政府或是國民黨政府在外交工作上所累積的基礎，「當朝野能夠攜手合作，絕對可以成就一個更好的台灣」。

蔡英文#過境關島#高規格#國旗#莫健