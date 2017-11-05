台積電營收 盼年成長近10％

2017-11-05

張忠謀︰未來三年 除了匯率 其他都有把握

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電董事長張忠謀昨指出，受到新台幣升值影響，台積電今年營收成長以新台幣計算雖約四％，但若以美元計算約九％，未來三年還是期待每年以美元計算可成長五％至十％；他直言，「除了匯率沒有把握，其他都有把握」，至於三年以後的成長性，就留給接棒的劉德音與魏哲家去講。

張忠謀表示，台積電今年的營收成長，「我覺得不錯」。兩年前，他講台積電未來五年以美元計算每年營收可成長五％至十％，經過兩年，每年成長幅度算都接近十％；未來三年，「我還是期待，每年以美元計算可以有近十％的成長」。

交棒後營運策略會延續

張忠謀指出，今年半導體產業，記憶體成長非常強勁，邏輯ＩＣ約成長六％，雖然還不錯，但還不能說強勁，期待邏輯ＩＣ明後年也都可以成長。他並強調，交棒後，台積電的營運策略與戰術會延續，核心價值也不會改變。

未來持續投入資源在ＡＩ

張忠謀表示，台積電未來成長動能來自行動運算、高效能運算、汽車電子、物聯網等四大成長平台，行動裝置已開始有人工智慧（ＡＩ）功能，未來絕對會有很多ＡＩ在行動裝置產品裡，其他成長平台也都會有ＡＩ；台積電第三個十年在行動裝置領域投資很多，也回收很多，將會持續在ＡＩ投入很大的資源，預期ＡＩ也將會對台積電有很大貢獻。

希望政府給南科設廠添信心

對於台積電在南部科學園區台南園區投資興建三奈米製程新廠，張忠謀指出，三奈米離建廠還有兩年多時間（規劃二○二○年），政府現在是說水、電等一切都沒有問題，希望未來兩年多，政府給台積電的信心會再漸增加。

另外，對於剛上市的熱門產品iPhoneX，張忠謀說，他跟太太張淑芬前晚已經拿到，他雖然還沒實際看見，但週一到辦公室應該可看到與使用。蘋果iPhoneX內建台積電生產製造的晶片，張忠謀笑說：「就可以講很棒。」