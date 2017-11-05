新聞分析》下一個張忠謀 台灣留得住嗎？

2017-11-05

記者鄭琪芳／特稿

台積電董事長張忠謀昨揭露一段塵封多年的往事，一九八九年三星集團會長李健熙曾有意延攬他。所幸，當時張忠謀因台積電已成立而未離開，倘若當年張忠謀投效三星，後果簡直不堪設想，不僅現在全球晶圓代工龍頭可能不是台積電，台灣半導體產業能否有此盛況，恐怕也是一個大問號。

今年台積電歡度成立三十週年，過去三十年來，張忠謀帶領台積電所創造的價值，不僅是台積電逾六兆元的市值，超過ＩＢＭ、思科、德州儀器等國際大廠，與英特爾互有領先；台積電對於台灣半導體產業的興盛、全球半導體產業的革新等，都有不可抹滅的貢獻。

相較歐、美、日等國家，台灣不論市場或資源等都相對有限，但在台積電等大廠的帶領下，台灣半導體產業逐漸產生群聚效應，形成完整的供應鏈，進而取得全球競爭優勢。根據工研院ＩＥＫ統計，二○一六年台灣ＩＣ產業產值達二兆四四九三億元，占全球產值近四分之一，占台灣ＧＤＰ約十四％，蟬聯全球第二大半導體產業大國，僅次於美國。半導體產業對台灣經濟之重要性，不言而喻。

不過，近幾年中國傾國家之力扶植半導體產業，挾著資金及市場優勢大肆向海外併購，對台灣企業更是虎視眈眈，不斷以併購、挖角等方式，試圖吸納台灣半導體產業優勢。儘管政府擋下了一些中資收購案， 但中國以數倍高薪挖角台灣人才，不少台灣高階主管或是資深工程師轉往對岸發展，有人甚至不惜竊取機密「帶槍投靠」，人才與技術外流的問題相當嚴重。

因此，留才、攬才已是台灣產業發展的關鍵之一，賴揆本週將親自出面說明如何解決「缺才」問題，期盼政府能以進步的思維提出具體有效方案，解決「人才逆差」問題。試想，如果台灣外流的人才中，有一個是未來的張忠謀，台灣的損失將是何其大？