張忠謀︰三星曾想挖角 但我要走新路

2017-11-05

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電董事長張忠謀昨爆料，一九八九年三星集團會長李健熙曾經來台灣視察業務，跟他吃早餐會面，希望他到三星工作，也邀請他去三星看看，讓他知道成立半導體公司難度高，他後來也去了；不過，他認為，「望盡天涯路」，路路都不可走的時候，就是要走新的商業模式，台積電才能走到今天的三十年成功局面。

受邀參訪三星工廠

張忠謀昨主持台積電運動會，他首度提及，一九八九年李健熙來台曾跟他會面，但那時李似乎不了解他已創辦台積電，言談中「確有意思要我去幫三星做事」，因為李聽到他在半導體業高知名度，也不希望台灣成立半導體公司跟三星競爭，特別跟他說，成立半導體公司需要很多資金、人才等，還邀請他去三星，「你來看看就知道」。

張忠謀說，其實他不需要李健熙告訴他有關人才、資金等困難， 他曾在全球最大半導體公司德儀幾十年，可以說比李更「望盡天涯路」，但既然李要請他去三星看看，他後來還是帶了二、三位主管一起去，三星招待很殷勤，提供免費旅館等等。

張忠謀說，當時去看了三星工廠一整天，工廠很大，機器設備看起來都是要很多錢，但要回台之前，李健熙就沒有問他是不是放棄台灣的工作？是不是願意到三星？李就不再提了。言下之意，李可能知道張忠謀已創辦台積電，不會考慮到三星了。

「望盡天涯路」要闢新模式

張忠謀指出，一九八三年創立的三星鎖定做DRAM，他去看時，還在努力中、還沒有成功，一九九○年以後才成功，二千年已獨霸全球；對他而言，這是很重要的案例研究，三星從沒沒無聞、小得一塌糊塗的公司變成很強的公司，可說是硬拚出來的，台積電也是從沒沒無聞到非常成功，三星在DRAM也是，都走一條難的路，顯見路路都不可走的時候，就是要走新的路，就是闢新的商業模式。