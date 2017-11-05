晶片業整併潮 收購案一波波

2017-11-05

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕晶片業掀起整併潮！除了博通公司傳出擬大手筆撒錢逾一千億美元收購行動晶片鉅子高通之外，加州聖克拉拉網通ＩＣ設計大廠Marvell Technology（美滿電子科技公司）也傳出擬收購矽谷聖荷西同業Cavium，以併成一家公司市值達一四○億美元（約四二二八億台幣）的晶片生產商。

美滿電子科技將收購Cavium

《華爾街日報》報導，Marvell將適度溢價收購Cavium，目前正在進一步商談中，若談判順利可能在接下來幾週內就正式宣布交易。消息傳出，三日美股盤後交易Cavium股價飆漲近十三％，Marvell勁揚約六％。不過，兩家公司都不願回應相關報導。

Marvell公司註冊地在百慕達，實際營運地點在加州矽谷總部，其生產晶片用於儲存裝置、印表機、無線產品及汽車等。Cavium產品則使用在網路、資料中心和無線應用，近來重心擺在為企業等提供安全和智慧處理的半導體產品和服務。

Marvell在一連串令人失望的財報公布後，股價重創，去年兩位共同創辦人印尼華僑周秀文和戴偉立夫婦下台，公司任命新執行長並開始重整，裁員約十六％，今年股價已勁揚卅三％。

中資凱橋資本買下英晶片龍頭

此外，英國《金融時報》報導，受中國政府資助的私募基金凱橋資本（Canyon Bridge），開出五．五億英鎊（約二一七．三億台幣）價碼收購英國晶片龍頭Imagination Technologies公司，已於十一月三日完成交易，並未受到英國政府攔阻或介入。凱橋資本是在企圖以十三億美元收購美國萊迪斯半導體（Lattice）、被美國總統川普以國安為由否決後，九月下旬隨即轉向收購Imagination。

報導指出，這件收購案並未引發國安顧慮，主因Imagination業務未被認為對英國基礎設施具有關鍵性。Imagination為知名的矽智財（ＩＰ）業者，為智慧手機和平板電腦開發繪圖處理器技術，也是蘋果iPhone手機的供應商。不過，自從最大客戶蘋果今年四月告知兩年內將停止使用Imagination繪圖處理器ＩＰ後，股價一夕暴跌六十二％、至一○三便士，為中國買家開啟大門。