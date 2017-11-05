獵雷艦案 擬重新建案或重新招標

2017-11-05

與慶富解約可能性 愈來愈高

〔記者涂鉅旻／台北報導〕慶富承攬獵雷艦案引發財務危機、履約問題，據了解，國軍原擬定繼續履約、其他船廠承接、解約、撤案等四大方案因應，但隨著案情進展，慶富「繼續履約」的可能性愈來愈低，「解約」的可能性已是最大。軍方人士表示，若國軍和慶富解約，將「重新招標」或「重新建案」，補足我國反水雷戰力空缺。

現有艦艇性能提升 列為選項

據透露，如軍方和慶富解約，將有兩種方案可執行，第一案為「重新建案」，也就是「撤案」。國軍將自「提升現有六艘永豐、永靖級獵雷艦性能」及「其他替代作為」兩種方案擇一執行，不再執行「康平專案第二階段」獵雷艦案相關計畫；另一方案為「重新招標」，即依照現有的獵雷艦需求規格，重新向國內廠商招手。

若重新招標 恐延宕三至四年

據了解，如國軍採取「重新招標」，須重估預算、蒐集商情、重擬標案與編列預算、規劃招標、公開閱覽，光這些行政程序，至少須花兩年時間；若再加上整合船廠意見、重新取得輸出許可，全案可能延宕三至四年。

至於其他船廠承接部分，國軍曾在上月底送立法院的專案報告提及，如國內其他船廠、法人願意承接慶富經營權，此方案有利於確保他國對我輸出許可不變，台船日前也表達欲承接此案的意願，但據了解，就慶富目前的財務狀況，其他船廠亦需評估自身財力能否負荷，機率並不高。

不過軍方人士也說，國防部欲與慶富解約，必須確認慶富有無破產、延宕合約或違法變造合約等情形，如無上述情形，軍方貿然和慶富解約，將「站不住腳」。因此，軍方仍靜觀其變，如被銀行團「抽銀根」的慶富正式聲請破產，軍方將立即解約。