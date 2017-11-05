新聞分析》川習會在即 蔡英文頻喊話安民心

2017-11-05

特派記者鍾麗華／特稿

蔡英文總統昨結束南太三友邦的出訪行程，美國總統川普的「亞洲行」才剛展開，並於八至十日訪問中國。在「川習會」前，蔡總統趁著出訪之際，向國人信心喊話，顯示台美存在良好默契。

此次是川普首次訪中，也是今年四月習近平訪美、二十國集團峰會（G20）後，第三次的「川習會」。習在中共十九大後權力達到巔峰，中國希望「重設」兩國關係，中國也宣稱將用比國是訪問更高的規格迎接川普，但美中之間存在競合與矛盾，兩國關係恐難有真正實質進展。

川普訪中前，北韓官方的「中央通訊社」二日公佈習近平在十九大後，回覆北韓領導人金正恩的賀電，稱希望促進兩國關係。川普一日受訪時，以「難堪」和「慘不忍睹」形容美中貿易嚴重赤字，中國駐美大使崔天凱在川普訪中記者會上，卻要美國「照照鏡子」，看來兩國間的兩大議題仍然難解。

台灣夾在美中兩強之間，外界擔心淪為籌碼。不過，美方已多次在公開場合及記者會說明台美的強健關係，對於川普訪中，國務院已向我方做過多次簡報，明確保證不會有「第四公報」，同時也不會有任何聲明。而美方上週公佈國防部亞太助理部長的提名人選，由向來友台的薛瑞福出任，加上蔡總統出訪過境美國規格提升，都向中國釋出清楚訊息。

向來發言謹慎的蔡英文，在夏威夷過境時，兩度公開強調「台美關係處於前所未有的友好狀態」，且相信美國政府將承諾與台灣方面維持穩健關係，同時承諾提高台灣的國防預算；在與媒體茶敘時，也大膽對「川習會」說出「審慎樂觀」，同時指出「美方與我們溝通的狀態很好」，甚至認為過境規格的提升，「是台美互信基礎而做的安排」。

在蔡總統喊話後，對於即將到來的「川習會」，台灣就不必「自己嚇自己」。不過，過去美中兩國領導人會面時，中國常「代替」美方說明對台立場，多次被打臉；像是在二○一四年海牙核安峰會後，白宮就嚴斥「中國外交部任意竄改美國對台灣的立場」。因此，我方仍不能大意，應做好各項沙盤推演及因應策略。