焦點評論》免簽拚外交 須考量國境安全

2017-11-05

記者蘇永耀／特稿

蔡總統這次出訪宣布給予六個南太邦交國免簽待遇，引起討論。面對中國以經濟攻勢挖台灣外交牆角，鞏固邦誼不能僅依靠傳統手段，對邦交國給予免簽的宣示性做法，的確有別於單向經援，但此外交思維，也必須對國境安全有平衡性的考量。

蔡政府上台後，為了推動新南向政策，對東協國家大幅開放免簽證待遇，即使部分國家並未同步「互惠」也給予台灣免簽，但政府仍決定開放，就是冀望將來有更進一步的可能。

同樣的，面對外交處境日益艱難，政府以「區塊性」做法，先在七月間宣布對拉美十一個邦交國免簽，這次再宣布南太六國免簽，雖然不少友邦因經濟困難，能來台者勢必極其有限，但這種不以傳統與對方政府談經濟援助，而直接訴求對方人民的無差別做法，也提高外交正當性。

從台灣發展歷程來看，國人之所以能「走出去」，獲得一百多個國家或地區給予免簽證待遇，在於台灣表現出的公民素質，以及護照的信用度，獲得國際肯定；至於外籍人士來台，目前政府僅開放六十個國家或地區。相較之下，對於政府這一年多迅速開放的免簽證國家，是否也都具同樣的國際信用，恐有商榷之處。

就國境安全而言，簽證具重要把關作用，尤其國際上愈來愈重視反恐措施，部分開放免簽的對象，是否容易偽造護照入台？有些國家與台灣所得差距甚大，是否會滯台衍生經濟或社會問題？這些層面須先有嚴謹的國安評估。

讓他國人士來台領略台灣之美，從內需的觀光及消費，乃至提高國際互動的可能等，固然重要，但國境安全是根本，如無平衡做法，恐難帶來交流的正面能量。