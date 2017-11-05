邦交國全面免簽 官員：未來趨勢

2017-11-05

20個邦交國只剩史瓦濟蘭、布吉納法索還要簽證

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡總統此次出訪，在馬紹爾宣布對南太六友邦給予免簽證待遇，台灣廿個邦交國當中，現剩下位於非洲的史瓦濟蘭及布吉納法索還未給予免簽待遇。對於是否給予所有邦交國免簽，相關官員表示，這會是「未來趨勢」。

部分未互惠免簽 外交部：洽談爭取

巴拉圭總統卡提斯七月訪台時，蔡總統宣布給予巴國免簽待遇，外交部也隨即表示，十一個拉丁美洲邦交國均給予免簽。蔡總統這次出訪，在馬紹爾進一步宣布給予南太友邦六國免簽，包括馬紹爾、吐瓦魯、索羅門群島、帛琉、諾魯及吉里巴斯；加上原本給予免簽的梵蒂岡，台灣給予廿個邦交國免簽待遇已累積至十八個，僅剩史瓦濟蘭與布吉納法索採電子簽證，還未給予免簽待遇。

相關官員表示，這兩國與台灣關係都非常友好，並經常在國際場合支持台灣參與國際組織及活動，給予所有邦交國免簽證待遇，確實是「未來趨勢」；但這也涉及非洲情勢，外交部門會進行評估。

官員也說，政府目前並未給予非洲任何國家免簽證待遇，主要因為部分國家如奈及利亞等民眾來台後，曾發生滯留問題，所以在做法上也會比較審慎。

對於免簽待遇是否為未來結交新友邦的「標準做法」？官員語帶保留地說，這當然還有待對方國家的國情評估，但相信台灣在各方面的發展，也是吸引其他國家願意與台灣往來的重要原因，「創造台灣被需要的價值」，才能真正鞏固邦誼，免簽待遇其實只占其中一小部分。

被問到現有廿個邦交國，仍有部分國家未給予台灣民眾免簽證待遇，是否符合「互惠」關係？外交官員解釋，國人現前往馬紹爾、吐瓦魯、索羅門群島、帛琉、布吉納法索等國，都可落地簽證，也算是便利措施，未來會繼續洽談爭取免簽待遇。