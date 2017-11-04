產創條例三讀// 天使投資 最高抵減300萬所得

2017-11-04

工業地若閒置 先罰後賣

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院昨三讀通過「產業創新條例修正案」，提供「天使投資人」租稅優惠，每年最高可自個人所得額中減除三百萬元，以鼓勵新創產業；此外，工業用地若閒置逾三年未開發、公告兩年未處理，政府可先罰土地公告現值的十％，再強制拍賣。

為獎勵新創、研發及留才，新版「產創條例」提供有限合夥創投事業、天使投資人、學術機構創作人多種租稅優惠，將有限合夥事業納入，適用研發支出最高抵減三十％；且二○一九年底前成立的有限合夥事業，實收出資額達三億元、投資新創達實收出資三十五％或三億元者，可採「穿透」課稅，即事業本身不課營所稅，收益歸合夥人後才對合夥人課綜所稅；若合夥人為國內營利事業則股利所得免稅，避免雙重課稅。

為鼓勵天使投資人投資新創事業，只要投資成立未滿二年且經核定的高風險新創事業，投資額一百萬元、持股滿二年，就能自個人年度所得扣減五十％的投資額，最高抵減三百萬元。

此外，國內學術或研究機構以「技術作價入股」所取得的股票分給創作人，或公司分紅給員工的股票在五百萬元內，可選擇不計入當年度所得課稅，待移轉時再按轉讓價格計算所得課稅，相關租稅優惠二○一九年底落日。

國營事業 須撥研發經費

為促使國營事業帶頭從事研發、創新，未來國營事業須投入一定比例的研發經費，且因此所辦理的採購案，可採限制性招標，不受「政府採購法」限制；所獲研究成果，得由執行單位授權使用，不受「國有財產法」限制；但須建立智慧財產管理機制，落實智財保護、布局與流通運用。

新版「產創條例」也規定，經濟部應會同金管會建立無形資產評價機制，以利新創產業向金融機構取得資金。

另外，為解決企業缺地問題，未來工業地逾三年未開發，經公告兩年未能改善，可先罰公告現值十％；若仍未能提出改善計畫，也未與主管機關完成協商，主管機關可在查估市價、審定合理價格後，囑託法務部行政執行署辦理強制拍賣。

不過，只要投標無效、出標最高價未達合理價格或不符拍賣條件者，不得拍定，以保障土地所有權人的財產權；經拍定的土地，則可排除「土地法」或其他法令優先承買的規定，避免變相鼓勵閒置土地。