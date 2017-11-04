首批閒置工業地 最快明年中公告

2017-11-04

〔記者黃佩君／台北報導〕立法院三讀通過「產業創新條例」修正案，閒置工業地將可強制拍賣，並提供天使投資人租稅優惠等。經濟部表示，將會儘快修訂相關子法，包括「閒置」的認定標準等，最快明年中公告第一批閒置工業地。

新版「產創條例」規定，工業地超過三年未開發，且公告兩年未改善，將可先處公告現值十％以下罰鍰；若仍未改善，可啟動強制拍賣程序。經濟部表示，已盤點五八九．二公頃政府開發、且閒置三年以上的產業用地，預計半年內修訂「園區土地強制拍賣辦法」等子法，最快明年中公告第一批閒置土地，預計二○二○年會出現首批強制拍賣的產業用地。

不過，經濟部也表示，強制拍賣是最後手段，希望廠商能在長達兩年兩個月的改善期間內，把握時間活化用地。

此外，這次修法提供天使投資人租稅優惠及有限合夥事業「穿透性課稅」優惠，兩項租稅優惠也將在半年內修訂子法，包括「有限合夥創投事業租稅優惠辦法」、「天使投資人租稅優惠辦法」，最快明年報稅可適用。

新版「產創條例」也增訂強化國營事業研發條款，規定國營事業須投注一定比例預算從事研發，連兩年未達標準須檢討。

經濟部表示，各國營事業性質不同，研發比例為何，將邀相關機關訂定，並制定「國營事業投入研發辦法」，最快明年預算就可適用。