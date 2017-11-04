工商團體︰股票分紅分離課稅 仍盼納稅改

2017-11-04

〔記者羅倩宜／台北報導〕立法院三讀通過「產業創新條例」修正案，工商團體認為，員工股票分紅五百萬元以內，延至出售日再課稅，是合理做法且有助留才；至於股票分紅是否採分離課稅等，希望未來稅改可以一併檢討，對企業留才也有幫助。

工總秘書長蔡練生表示，員工股票分紅不計入當年度所得，轉讓日再依轉讓價格計稅，「這是正確的做法」；否則，員工還沒賣股票，就要籌錢來繳稅；若未來轉讓時股票大跌，不賺還虧，沒有發揮到以股票分紅獎勵員工的作用。

對於閒置工業用地強制拍賣，工總認為可以解決「五缺」的「缺地」問題；工業區土地本來就是為了發展工業，不是為了待價而沽，政府在一定時間內強制拍賣，等於逼業者趕快使用或者拿出來賣，有助提高土地使用率。

工商協進會理事長林伯豐則表示，工業用地能否強制收購，要看當時土地買賣合約，買賣土地時若未講明多久時間內必須開發，強制收購恐有違法之虞，政府不能帶頭違法；建議政府扮演中介角色，替需要土地跟持有土地的人媒合，比較恰當。

商業總會理事長賴正鎰則說，目前台灣企業至少有三、四十兆元資金沒回到台灣，企業家聚會時常憂心國內投資環境，以強制拍賣工業用地為例，「這樣真能解決缺地問題嗎？畢竟釋出的只有幾百公頃，且只照顧到工業」，何況，地主只要蓋個小小的臨時工廠，就能逃過強制拍賣。他建議，北中南都會區邊緣的農業用地，也可考慮大規模重新規劃，進行更多開發，嘉惠商業及服務業。