日商會：勞基法僵化 傷企業競爭力

2017-11-04

〔記者羅倩宜／台北報導〕日本工商會昨發表年度政策建言白皮書指出，現行勞基法欠缺對勞動工作內容的「柔軟度」，是十分僵硬的制度，可能對企業造成競爭力低下；且環評及土地取得等曠日廢時，不利外資來台。另外，蔡政府推動新南向政策，但只有概念，沒有具體措施，期待台日進一步合作。

遞交白皮書 提三面向建言

日本工商會連九年提出政策建言白皮書，報告指出，台灣經濟成長鈍化、區域經濟整合緩慢、人口負成長來臨；在台日本企業有感於台灣的社會經濟情勢存在隱憂，因此提出建議。

日本工商會理事長八木猛對三大面向提出建言，包括：一、國內產業振興；二、打造海外拓展的投資條件；三、加強台日合作。國內產業振興方面，八木猛說，當初勞基法修法，既未與企業溝通，執行也沒有緩衝期，「勞動部本週已提出勞基法修正案，日本工商會將仔細研讀後再提供意見」。

八木猛並指出，能源也是產業關心的項目，蔡政府不能只提出挑戰性的目標，但沒有具體時程和執行計畫，包括天然氣的基礎建設如何建置、二○二五年前如何達成兩成綠電，都缺乏確實可行計畫。

八木猛認為，國內的行政程序也須要進一步簡化，包括工廠用地取得、環境影響評估等，是業者取得執照的瓶頸，導致業者耗費的時程超過原先規劃，「這個難以估算的風險，是外資來台裹足不前的重要因素」。

綠能產業 要有確實可行計畫

報告指出，蔡政府提出「前瞻計畫」，但預算金額大多用於軌道建設，「可能成為失焦的投資計畫」；雖交通系統有投資必要，但台灣都市景象持續老舊，政府卻未著手為都市更新做準備，「建議應重新檢討都市建設，讓台灣更能吸引國外旅客」。

海外拓展方面，日本工商會認為，台灣洽簽經濟合作協定明顯落後其他國家，國際貿易競爭處於劣勢，已迫使部分產業轉往海外投資，「往年白皮書早有呼籲，請政府致力加入ＴＰＰ、與日本簽訂ＥＰＡ及ＦＴＡ，並修改不符合國際慣例的規範」。

報告也提及，蔡政府推動以東協十國、南亞六國及紐澳等十八國的新南向政策，雖然提出資源共享、人才交流、區域鏈結等概念，但未見措施。日本企業樂於與台灣合作，擴大新南向貿易，期待看到具體合作。