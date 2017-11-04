慶富案升溫 雄檢動員11檢察官追查

2017-11-04

〔記者黃建華、彭琬馨／高雄報導〕獵雷艦弊案案情不斷升高，負責偵辦的高雄地檢署指示，「檢肅黑金組」十一位檢察官全體總動員投入協辦，盼加速偵辦進度；立法院獵雷艦專案小組下週一也將展開調查。

據了解，在行政院獵雷艦專案調查報告出爐後，高雄地檢署積極展開偵辦動作，除了原本偵辦中的慶富詐貸案部分，有關慶富集團當初是如何得標？是否涉及弊端？檢方也悄然在本週三指揮調查局南機站等單位前往國防部，調閱數十箱獵雷艦採購案相關文件，將抽絲剝繭釐清慶富得標過程有無人謀不臧。

政院報告疑點 立院調閱小組將釐清

另外，立法院外交及國防委員會獵雷艦專案小組召集人、立委羅致政表示，已收到國防部送來關於獵雷艦的一四一九件調閱文件清冊，加上財政部、金管會和第一銀行提供的資料，調閱小組將調查行政院報告中尚未釐清的疑點。

文件清冊中顯示，有國民黨立委二度要求國防部提供獵雷艦案船體規格及電戰系統招標公告文件，某位國民黨前立委則曾轉知國防部軍備局「複合材料工業同業公會」陳情案；軍備局的文件也顯示，在慶富取得獵雷艦標案後，台船曾向行政院工程會提出採購申訴，台船、慶富並曾就此採購申訴案，與工程會、國防部開過至少七次預審會議。

另外，立法院財政委員會下週一也將開會，討論由財政委員會擬定的「獵雷艦採購案財政部所屬公股行庫等聯貸案真相調閱專案小組運作要點草案」，運作要點通過後，將立即進行文件的調閱及相關調查。

至於日前獲交保的被告、慶富造船副董事長陳偉志，原本與父親陳慶男、母親陳盧昭霞每天都要前往復興路派出所報到，陳偉志計畫於明、後天到台中參加網球比賽，檢方准許他改向台中當地派出所報到，但此事經媒體披露後，陳偉志疑顧慮外界觀感，已向檢方呈報取消參賽計畫。