慶富造艦廠遲遲未建 軍方沒控管

2017-11-04

〔記者涂鉅旻／台北報導〕行政院前日公佈獵雷艦案調查報告，點出國防部有五項缺失，另也直指慶富應於今年五月三日完成全部廠房建設、機儀具採購，但直至今年七月為止，慶富始終未動工，國軍也未針對廠商履約進度嚴加控管，實有疏失，政院要求檢討軍方控管機制與人員責任。

政院認定軍方有疏失 要求檢討人員責任

慶富原承諾在高雄興達港興建廠房，待第一艘獵雷艦於後年第一季返國後，進行戰鬥系統安裝等工程，第二艘至第六艘獵雷艦，也將在興達港廠區興建。但據了解，興達港目前進度仍掛零，國軍內部已劃好紅線，若興達港廠房無法在後年一月前完工，也符合解約條件。

雖國軍已劃好紅線，但政院調查報告仍認定國軍有疏失。報告點出，國軍和慶富在二○一四年十一月三日簽約，慶富投標建議書載有「簽約後卅個月內完成全部廠房建設及機儀具採購」等文字，照此，慶富應於今年五月三日前完成上述履約項目，但相關單位今年七月稽核，慶富尚未進行廠房興建。

該報告敘明，海軍雖在今年八月三日函請慶富加快進度，並依據契約附加條款計罰，但若國防部在二○一四年與慶富完成簽約後，依據契約附加條款規定，指派駐場監造、檢驗代表，執行監造與檢驗工作，亦參與所有契約品項建造期間檢驗及測試，在廠房建設部分進行履約督導，就可在廠房建設期程，履約進度明顯落後時，立即通知廠商限期改善。