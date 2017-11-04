獵雷艦案》簡太郎稱無高層指示 立委：余文第二

2017-11-04

〔記者涂鉅旻、彭琬馨／台北報導〕行政院前日公佈獵雷艦案調查報告，指時任行政院秘書長簡太郎曾召開兩次會議協調聯貸案，民進黨、時代力量立委質疑，此事有「時間上的巧合」和「處理上的不尋常」，簡是否為促成聯貸案的關鍵，有待司法單位查明，檢調也應加快約詢相關人士的腳步。

質疑簡沒看過陳情信說詞

民進黨立委王定宇表示，雖然簡太郎否認其和聯貸案的關係，但慶富在二○一五年八月走投無路，需要有銀行出面主辦聯貸案，總統府則在該年九月一日將陳情公文轉到行政院，依慣例由時任行政院秘書長簡太郎處理，隨後在九月十八日召開會議，這是「時間上的巧合」和「處理上的不尋常」，「簡太郎說他沒看過（陳情）文，我要打個問號。」

王定宇說，第一銀行在二○一五年十月確定主辦獵雷艦聯貸案後，還是沒有銀行有意願參加，慶富再次陳情，簡太郎於該年十二月廿九日召開第二次會議，且未發會議通知和留下會議紀錄；此次會議結束，就有九家銀行願意貸款給慶富，慶富隨即在二○一六年二月和公股銀行簽署聯貸案，罔顧風險評估，王嘲諷：「簡太郎對此聯貸案，功不可沒。」

時代力量立委徐永明昨也質疑，簡太郎說自己單純接受陳情，無高層指示，又改口說自己未看過府方轉來的陳情信，說詞反覆，讓人不禁懷疑是不是「余文」第二又出現了？是不是有相關人員正進行串證？獵雷艦案一連串該被究責的「肉粽名單」，可不能追到簡太郎就斷了線。

籲公股銀行董座坦白誰在施壓

徐永明表示，簡太郎為文官出身，卻將原屬財政部、金管會的業務承攬到自己身上，是否和總統府指示有關？檢調、專案小組應儘快約詢相關人士，以釐清案情。

時代力量立委黃國昌昨砲轟，指簡太郎找各部會與公股行庫到辦公室開「沒有紀錄的會議」，目的就是幫忙「喬」慶富所需的公股行庫聯貸，簡竟然還認為自己只是受理人民陳情，「找相關單位來溝通」；黃國昌痛批，這麼離譜的話都講得出來，簡直「把大家當笨蛋」。

黃國昌同時也點名，公股銀行高層認為自己被施壓，卻「只會躲在背後喊冤」，呼籲公股銀行董座站出來說出到底誰在施壓？