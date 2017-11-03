中國垃圾海漂到金馬 可望物歸原主

2017-11-03

〔記者吳正庭、林欣漢、楊綿傑／綜合報導〕中國海漂垃圾可望運回中國處理！

環署點頭 運回中國問題解套

中國海漂垃圾污染金、馬、澎離島海域，每年多達上千公噸，離島縣市都希望垃圾能送回中國處理，卻礙於環保法令而遭否決；但金門縣議員陳滄江昨表示，行政院環保署最新函復已鬆綁，中國海漂垃圾若經離島縣認定非該縣所產出者，是可要求由產生源、亦即中國運回處理，等於為海漂垃圾運回中國的問題解套，將可建立兩岸處理垃圾的環保新模式。

金門環局稱對岸初步「同意協助」

金門縣環保局長呂清富表示，中國福建台辦及廈門台辦已初步「同意協助」處理海漂垃圾，若環保署確定同意放行，將擇期前往中國協商細節。金門縣構想是可由金門代為打撈清理，再由中國派船以「專船」模式，進入金門海域並帶回海漂物。

海漂金馬澎垃圾 一年逾千噸

據統計，每年從中國漂到金、馬、澎的垃圾至少一千八百公噸，離島每年得各花上千萬處理，負荷甚大，甚至得混入本地垃圾送回台灣本島焚化。以金門為例，一年就有五百公噸，中國不斷大做建設，甚至由過去飲料罐、保麗龍等中小型垃圾，變成工程浮筒等大型垃圾。

呂清富表示，過去曾向中央表達將垃圾運返中國想法，但我國「廢棄物清理法」及「事業廢棄物輸入輸出管理辦法」規定，垃圾及焚化灰渣均禁止輸入及輸出，環保署未同意放行。

但陳滄江表示，環保署近日已有函復做出新解釋，為海漂垃圾運回中國的問題解套。環保署證實，廢清法主要針對國內垃圾，目前認定「海漂垃圾」非屬境內管理範疇，離島若與對岸有共識即可送回中國處理，但相關經費須地方自籌，而過去認定上並非不合法，但後來意識到海漂垃圾問題嚴重，所以有些彈性調整。

環署補助清除 五年須花四億

事實上，針對中國海漂垃圾，環保署本身就核定「離島三縣市淨灘及海漂垃圾清除處理五年計畫」，得花四億多元協助處理問題。

呂清富表示，環保署如確定放行，將擇期往中國與相關部門進一步協商細節。而過去中國福建台辦及廈門台辦就已有「同意協助」，但最終也需待中國國台辦同意。

每年要花一千八百多萬處理三、四百噸海漂垃圾的連江縣，對此也表樂觀其成；縣長劉增應表示，盼與對岸加強合作，改善海漂垃圾。