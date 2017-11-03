獵雷艦案 朝野黨團：徹查到底

2017-11-03

〔記者彭琬馨、鄭鴻達、特派記者鍾麗華／綜合報導〕行政院獵雷艦專案小組昨公布調查結果，立法院朝野黨團一致認為，此案應徹查到底；至於未來政府要放棄造新艦、升級現有軍艦，或是改由其他船廠承接？總統蔡英文二日在索羅門與媒體茶敘時表示，這是一個專業決定，不是政治決定，由海軍秉持專業評估後再做決定。

獵雷艦未來 總統：海軍專業評估

立法院外委會獵雷艦調閱專案小組召集人羅致政表示，慶富承造獵雷艦這麼龐大的貸款金額，「沒有政治指示很難通過」，行政院調查報告還有許多疑點尚未釐清，立法院調閱小組將繼續清查，不會就此停下腳步。

民進黨立委蔡適應也說，行政院為了此案召開會議，如果沒有特別交代，不會大動作開會討論，且銀行聯貸案專業評估在最後一刻翻盤，到底改變的原因是什麼？這些都該是徹查要點。

時代力量立委黃國昌指出，前總統馬英九透過密件方式，函轉慶富要求政府協助聯貸案的陳情書，對行政院造成的實質壓力非常清楚，「如果這是光明磊落的事，為什麼要用密件方式處理？」行政院前秘書長簡太郎還透過密室方式召集會議，這些政治責任的追究，都不該因政院調查報告出爐就結束。黃國昌強調，「追究責任，具體求償」，是現任政府展現魄力的重要指標。

國民黨團書記長林為洲表示，此案應徹查到底，因所有損失都是公股銀行，兩百多億元的損失都是人民血汗錢，該懲處就懲處，該負刑責的就由司法嚴辦。

親民黨團總召李鴻鈞指出，此案牽涉國安與國防問題，與一般採購案相比等級更高，盼勿枉勿縱外並嚴加懲處，否則恐會危及國安。

出訪索羅門的蔡英文總統表示，行政院已組成專案小組調查獵雷艦案，行政調查報告出來後，後續要進一步處理，若由司法單位接手，總統府也會尊重，總統府與行政院立場是一致的。

獵雷艦案#

立院調閱小組#慶富