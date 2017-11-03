總統府：慶富曾四度向蔡政府陳情

2017-11-03

〔記者蘇永耀／台北報導〕對於馬辦指蔡總統任內也收到慶富陳情，總統府昨日說，總統蔡英文上任後，慶富來函陳情四次；外界來函陳情的信件，總統府都依標準作業程序辦理。

依標準作業程序辦理

總統府發言人林鶴明指出，對於外界來函陳情信件，總統府會依行政程序法及總統府處理人民陳情作業要點辦理，視陳情訴求，由總統府發函移請行政院秘書長，由政院處理後回復當事人，這是標準作業程序，歷屆總統都依此原則辦理。

他說，總統府於一○四年八月，馬英九總統任內曾收到慶富造船公司來函，府方以事涉國防工業為由，密件移請行政院秘書長處理。

林鶴明表示，總統蔡英文上任後，慶富造船公司共計來函陳情四次。第一次是今年五月，總統府接到慶富造船公司來函陳情，由於所陳事由仍涉及國防工業，因此總統府仍依前例辦理，以密件函送行政院秘書長處理。

林鶴明指出，第二次來函為今年七月，因仍屬同一事由，依總統府陳情案處理原則，不再函轉行政院，由公共事務室主任函復，請對方參考前次各部會函復的公文；今年九月及十月，慶富第三及四次來函，因為陳情內容都是同一事由，總統府不再回復，相關來函存查。

另外，知情人士指出，重點不是收幾封陳情信，而是實際上有沒有去處理陳情信。政院調查報告把幾個轉折的方向釐清，有助於後續案件調查。

獵雷艦案#

蔡政府#慶富