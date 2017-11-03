有無受到壓力？ 參貸行：你說呢

2017-11-03

〔記者盧冠誠／台北報導〕慶富造船二○五億元獵雷艦聯貸案是否有受到政府高層壓力？一位參貸行主管昨面對記者詢問，無奈反問：「你說呢？」也有參貸行主管質疑，一銀未善盡主辦行管理責任，因為按照合約，撥款一五○億元以上徵取一○○％存款，如今銀行團已撥款一五四．一億元，備償存款卻僅廿九．一億元。

另一位參貸行主管指出，當時發現兩大疑點。首先，慶富與台船競標時，其融資意願書是由兆豐銀出具，但兆豐銀卻不主辦聯貸案，令人不解；其次，據同仁回報，南部傳出慶富董事長陳慶男的兒子賭博輸錢以及在中國投資失利等問題。

  • 行政院調查慶富獵雷艦聯貸案2日公布調查報告，副院長施俊吉表示，慶富涉嫌提供不實交易資料，向銀行詐貸資金約新台幣49億元，尚待檢調進一步查證相關款項用途。圖為位於高雄旗津的慶富造船廠碼頭。（中央社）

    行政院調查慶富獵雷艦聯貸案2日公布調查報告，副院長施俊吉表示，慶富涉嫌提供不實交易資料，向銀行詐貸資金約新台幣49億元，尚待檢調進一步查證相關款項用途。圖為位於高雄旗津的慶富造船廠碼頭。（中央社）

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