立委：慶富匯49億給5紙上公司

2017-11-03

〔記者涂鉅旻／台北報導〕慶富公司承攬獵雷艦案疑涉弊，行政院調查報告指出，慶富共匯款廿五筆給五家位於港、澳、新加坡的不明廠商，總金額高達台幣四十九億元，其中三家還匯回台幣十三億餘元，金流相當可疑。民進黨立委王定宇認為，這五家公司都是「紙上公司」，還有公司的匯款銀行為中資銀行，恐加深檢調追查難度。

根據行政院昨公佈的調查報告，慶富公司在一○四年一月至一○五年十二月，匯款廿五筆給五家國外供應商，分別是位於澳門的「OCEAN KIRIN LIMITED」、「HARBOUR STAND LIMITED」、「ANTAI ZUN CAPITAL LIMITED」、位於新加坡的「L3 CAPITAL LIMITED」以及位於香港的「QING YU LIMITED」，總金額達一億五千八百零五萬餘美元（約台幣四十九億元）。

弔詭的是，這五家外國廠商之中，「HARBOUR STAND LIMITED」、「ANTAI ZUN CAPITAL LIMITED」、「L3 CAPITAL LIMITED」等三家，在一○四年三月至一○五年十一月，竟匯回四千三百零六萬餘美元（約台幣十三億餘元），收款單位為慶○水產公司、慶○投資公司，以及陳○志、李○峰等人的國內帳戶。行政院報告指出，這些行為是否涉及洗錢、金流不法轉移，正由檢方釐清中。

王定宇昨指出，這五家公司雖名義上設於新加坡、香港、澳門，但未生產實質產品，其中「L3 CAPITAL LIMITED」、「OCEAN KIRIN LIMITED」、「ANTAI ZUN CAPITAL LIMITED」董事皆只有韓籍人士「Alex Yang」和慶富副董事長陳偉志二人，可能都是設籍於避稅天堂的「紙上公司」。而慶富匯款給這五家公司目的為何？究竟誰是領取該款項的「下一手」？都有待檢調進一步釐清。

兩公司戶頭開在中資銀行

王定宇也質疑，五家境外公司之中，「HARBOUR STAND LIMITED」與「OCEAN KIRIN LIMITED」的戶頭，都是在澳門銀行開設，他調查發現，澳門銀行是中國廈門銀行子公司，對台灣而言，檢調要跨國追查金流走向恐更困難，可能須尋求國際其他合作管道。