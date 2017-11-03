馬政府時期 簡太郎曾開2次協調會

2017-11-03

稱陳慶男透過秘書陳情 自己坦蕩願接受調查

〔記者曾韋禎／台北報導〕馬政府究竟有無施壓官股銀行聯貸給慶富？行政院調查報告顯示，總統府曾發函時任行政院秘書長簡太郎，簡亦兩度在自己辦公室召開協調會。簡太郎昨受訪表示，是慶富董事長陳慶男透過秘書陳情，基於政府立場協助溝通，兩次會議均未做成結論，核貸權責仍在銀行團而非政院。

對於行政院將相關資料移交法務部調查，簡太郎表示，自己相當坦蕩，若能釐清真相，沒什麼不好的。

根據行政院昨公布的調查報告顯示，總統府曾於二○一五年九月一日發函給政院秘書長，並檢附慶富致馬英九總統的陳情信，敘明「所陳事項，請卓處逕復，並副知本府。」

簡太郎隨即於九月十八日召開會議，當時兆豐銀已拒絕主辦聯貸案，行政院希望協調合作金庫擔任主辦，但與會的合庫總經理林鴻琛會後請示董事長廖燦昌，廖裁定不主辦聯貸。

簡太郎再於十二月廿九日召開會議，當時已確定由一銀主辦聯貸案，但慶富未取得美國政府武器輸出許可而影響各行庫參貸意願，一銀及慶富請求政院協調。

簡太郎昨受訪表示，確實有這兩次會議，但沒收到總統府發函，是慶富董事長陳慶男透過秘書陳情。他說，業者承攬政府這麼大的標案，因遇到困難而向政府陳情，基於政府立場就是協助溝通，了解是否能夠解決問題。他強調，是否願意主辦、核貸，都是銀行團的權責，非行政院的職掌；兩次會議都沒做成結論，也無會議紀錄。

他說，自己與慶富董事長陳慶男素不相識，只見過這兩次面，「別說吃飯，連喝茶都沒有過」，後續到底如何發展，他也不清楚。