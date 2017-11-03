紅鏈變紅海 歐美對中祭雙反

2017-11-03

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國政府過去透過各種手段，對太陽能、鋼鐵、製鋁、面板等關鍵產業進行補貼扶植，最終導致產能過剩、向全球低價傾銷，不僅造成市場陷入流血殺價競爭的「紅海」，更形成不公平競爭，引發貿易糾紛；歐盟及美國等紛紛對中國不公平補貼行為進行反傾銷及反補貼調查（即雙反調查），且祭出高額關稅懲罰。

美國「哈佛商業評論」一篇「中國政府的企業補貼如何改變全世界」評論指出，中國每年製造產能擴張，有超過二十％是由政府補貼經費，再以低於外國製造商的價格，快速擴張市場，導致產能嚴重過剩，不得不增加出口，最後壓低全球商品價格，且造成其他國家的產業基礎空洞化。

中國政府對關鍵產業的補貼方式，包括直接提供現金、國有銀行優惠貸款及抵稅、免費提供工業用地等，卻引發越來越多的貿易糾紛；例如歐盟執委會及美國政府在接受鋼鐵業者陳情後，均對接受不公平補貼的中國鋼鐵業者展開雙反調查，最後祭出高額關稅懲罰。

美國鋁業協會今年三月向美國商務部陳情，指控中國鋁箔業者接受政府不公平補貼，以不合理的低價，將鋁箔產品傾銷至美國，造成業者實質損害；美國商務部在雙反調查後，上個月底初裁，認定中國鋁箔產品存在傾銷行為，最高將課徵一六二％關稅，明年初將做出終裁。

歐盟、美國等國家也向ＷＴＯ尋求貿易仲裁。美國前總統歐巴馬在八年任內，就針對與中國貿易爭端提出十六起仲裁案；ＷＴＯ當前最棘手的六大貿易爭端案件中，有四件是控告中國不公平貿易作為。