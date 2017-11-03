抗中補貼 經濟部雙管齊下

2017-11-03

〔記者黃佩君／台北報導〕中國以政策扶植補貼自家產業，造成不公平競爭，經濟部官員強調，台灣是ＷＴＯ會員國，針對中國不公平競爭手段，如補貼、傾銷等，都有權利課徵反傾銷稅，包括中國低價銷台的鋼鐵、毛巾、卜特蘭水泥等；更應該推動台灣產業轉型升級及分散市場，避免淪為中國代工廠或被吸納進入紅色供應鏈，生殺大權都掌握在中企手中。

官員指出，因應中國不公平補貼有兩種手段，第一就是促進產業轉型，增進體質，包括半導體、工具機及近來的面板等，在產品上做出優勢，才能在價格上擺脫補貼威脅；再來是透過貿易政策手段，來修正被中國補貼扭曲的市場價格，最具代表性的例子就是中國毛巾，在認定傾銷後，自二○○六年起，課徵史上最高的二○四．一％反傾銷稅，今年是第十年的落日調查，目前還在認定階段，但因財政部已認定將造成產業損害，也有望繼續課徵反傾銷稅。

貿調會副執秘阮全和說，目前台灣針對中國產製的卜特蘭水泥、多種鋼品、鞋靴等七種產品，也均課徵反傾銷稅。

阮全和指出，歐美各國除對中國個別產品展開雙反調查，歐盟上月更祭出「重大市場扭曲」等例外規定，重點放在國營事業等造成的不公平補貼，擺明是劍指中國；美國也進行中國是否為「非市場經濟」國家調查，預計本月底公布。

他強調，目前國際上均對遏止非公平競爭有一定程度的共識，而台灣維持國際關係、積極參與ＷＴＯ，也是維護自身權益的重要方式。