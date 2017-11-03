十三五計畫 中國露骨扶植補貼

2017-11-03

〔編譯王惠慧／綜合報導〕中國為了在關鍵技術領域追上先進國家，撒下大量銀彈補助，在「十三五（二○一六至二○二○年）」計畫中，更闡明要深入實施「中國製造二○二五」的強國發展戰略，「動員政府資金等各式資源扶植半導體、OLED等先進產業」。

中國政府先在二○一四設立「國家IC產業投資基金 （大基金）」計畫，扶植本土IC設計、晶圓代工及封測等半導體產業鏈主要廠商，並協助中企對外併購；二○一五年再頒布「中國製造二○二五」政策，計畫在二○二五年前，把中國製晶片在國內市占率提高到七十％。

擔任「國家IC產業發展推動指南」顧問的北京清華大學微電子所所長魏少軍，在今年設計自動化國際會議（DAC）上指出，約有六十％的國家IC基金投入製造業，三十％投資於IC設計，十％投向設備與材料廠。大基金總裁丁文武日前表示，下一階段將針對國家戰略和新興產業進行投資，例如智慧汽車、智慧電網、人工智慧、物聯網、5G等。

但即使投入那麼多資金奮力追趕，中企與國際巨頭之間差距仍大。研調機構「IC Insights」去年公布全球預估營收前廿名晶片廠，英特爾位居榜首、美國廠佔八個名次，中國廠卻無一家入圍；也有中國媒體形容，中國製造「大而不強」，很多所謂「高科技」公司，只是在幫跨國大廠打工。