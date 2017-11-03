中國加碼補貼 通吃半導體、面板

2017-11-03

政策退稅、保險補貼等

從設備擴及關鍵零件

〔記者洪友芳、陳梅英、陳永吉／台北報導〕中國為扶植半導體、OLED（有機發光二極體）面板等關鍵產業，加碼政策補貼力道，傳出退稅、保險補貼等從設備擴大到關鍵零件，例如半導體的IC及OLED面板的偏光片等；國內面板零件業者坦言，中國十三五計畫早已鎖定印刷OLED技術作為重點項目之一，企圖心已不只是移植國外技術與設備，更要推動從上游關鍵材料到下游成品都能從本地供應，要通吃半導體及面板等關鍵產業。

國內設備大廠指出，中國為扶植「紅色供應鏈」招數盡出，兩年前中國保監會公布「首台（套）重大技術裝備保險補償機制的試點工作」（簡稱補貼保險），只要中企願採購中國製重大技術設備，可由國家出保費投保，若出現故障等造成損失，中企可申請理賠，以推動重要設備「中國製造」的目標；這兩年來效果明顯，中國半導體設備廠如北方華創，甚至已打入台積電、三星，反而我國半導體設備產業國產化政策推動多年始終進展不大。

拉外企進紅鏈 合資廠也補貼

最近台商圈傳出，保險補貼及退稅等，已擴大到關鍵零件；台商指出，早年國產化標準是中資股權得過半，但因涉及專利與關鍵技術，指標大廠不願就範，之後放寬到只要合資設廠、本地生產交貨，包括IC、偏光片及背光模組，都可獲得退稅及保險補貼，這做法就是要外企（包括台企）都加入紅色供應鏈，再逐步取得技術，落實「國」產化目標。

研調機構TrendForce指出，中國成立大基金鼓勵地方政府資金投資，降低半導體企業初期募集資金的困難，並分別由中央與地方祭出在稅收、產業配套上的優惠政策，降低企業營運成本，用意在協助企業度過短中期的經營風險，達到能培育出中國自主的本土半導體產業鏈的長期目標。

各產業均霑 落實「國產化」

不只半導體等關鍵產業，中國政策補貼更深入各產業。將組團到德國參加全球最大醫材展MEDICA的醫材公會理事長洪盛隆昨表示，他透過管道了解，台灣這次參展廠商約二百三十家，但中企靠著每個省提供不同補助模式，有的在參展全額補助下，參展廠商每年增加，今年高達一千家，我國政府如不投入資源，在展覽上強打台灣品牌，未來台灣醫材產業只會越來越邊緣化。