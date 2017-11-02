中共19大後的挖人威脅

2017-11-02

記者鄒景雯／專題報導

中共十九大政治報告中，習近平總書記有段對台談話相當關鍵，他宣稱將「逐步為台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等的待遇」，也就是所謂的「國民待遇」之說。這個提法，醞釀放風多年，但是正式寫入未來五年的施政綱領之中，不容等閒視之，其落實的程度，對於台灣當然會有大小不等的影響。

在這個時刻，看待習大大的一聲令下，再對照近年來中國各種對台政策的推出內容與成效，我們的政府如果沒有國家級的整體對應策略，不僅不足以因應挑戰，今後也不必侈言要在產業界籌組什麼「國家隊」了。

這些年，老共針對台灣有計畫、有步驟地招攬人才，對中國來說是斐然有成，對我們來說則是失血不小。而中國針對性的對台攬才政策，主要有三大作法，其中延攬台灣青年到中國任教的部分，暫且不論，有關向台灣企業挖角的部分，由於涉及產業競爭力，特別值得優先提出來探討。

中國對台挖角的對象，是以「中國製造二○二五」、「互聯網＋」相關產業的關鍵技術人才為主，例如面板、太陽光電、半導體、工具機、高階電子零組件等，由硬體能力，朝向軟體、軟硬整合、創新創業能力發展。他們的方式，包括直接延攬在中國的台企或外企的高階經理人與技術人才，透過獵人頭公司挖角，或是由中資到台灣來設立據點挖角。

已經發生的案例，例如華星光電招攬了以奇美電為主的二百多名面板人才，三安光電招攬台灣上游廠晶電、璨圓、泰谷、廣鎵等一百多名工程師。在半導體方面，紫光集團延攬華亞科高啟全，並挖角近十名主管前往，中芯國際延攬台積電梁孟松主掌研發部門，以及台積電蔣尚義擔任獨董，或是合肥長鑫以三倍薪挖角華亞科劉大維，都讓人印象深刻。

另一種值得注意的方式是，廣建所謂的兩岸青年創業基地，來招攬台灣的青創人才。原本，老共是以在中國就業與就學的台灣青年為爭取對象，但是未來會改以在台灣具規模的中小企業或其第二代為目標，這個轉變，說明了其工作的重點。從二○一五年到去年底，中國中央在十二個省市已經公布了四十一個國家級的青創基地、十二個青創示範點，入駐的台資企業近一千二百家，吸引超過六千名台灣年輕人在當地就業，一萬七千人前往實習。至於地方政府自行設立的青創基地已經超過二百個，而且還在持續增加中，這種現象不能不正視。

中國以國家之力提供的誘因，不外財政支援，如購屋租賃、辦公室、廠房、開辦創業基金補貼；行政便捷，減少行政審批流程；生活方便，如住房補貼、醫療、子女就學服務等。追蹤有關情況的陸委會也坦承，中國採取片面優惠措施，以高薪與發展機會，吸引我國的創新、產業與教育人才到對岸，隨著其政策指示的力度加大，未來勢必會逐漸呈現效果，台灣恐將面臨競爭力下降及人才斷層的危機，對我產業與經濟發展的效應，值得關注。

在這種情況下，政府在拚經濟的過程，除了認識問題外，很有必要盤點手中所有的政策工具，採取階段性的非常作為來面對問題、解決問題，唯有如此，才可能確保經濟安全與國家安全，做到真正的務實內閣。