工研院士會議︰鼓勵引進印度人才

2017-11-02

〔記者洪友芳／新竹報導〕工研院昨聚集智融集團董事長施振榮、華碩董事長施崇棠、聯發科董事長蔡明介、廣達董事長林百里等十九位院士，召開一年一度的院士會議。院士們建議，政府應修改法令，鼓勵國內大學引進印度等外籍人才的培育，日後也能長期留在台灣發展，協助產業發展；在人才培育上要避免過度集中人工智慧（AI）、大數據，排擠到其他產業人才培育不足與供需失衡，基礎科學如物理、化學等，更不可偏廢。

院士們建言，台灣發展人工智慧得從現有核心強項著手，例如硬體及現有優勢應用等，可優先聚焦在智慧健康與醫療、智慧製造等兩方面，要以台灣市場為試驗場域，並以國際市場為目標。

林百里也分享廣達發展智慧醫療的經驗。他說，隨著AI、雲端等技術的進展，智慧醫療應朝4P，即預防（Preventive）、預測（Predictive）、精準（Personalised）與參與（Participatory）等目標邁進；並呼籲政府開放健保資料庫，以利智慧醫療商業化。

院士們建言，台灣產業轉型到智慧製造，要先解決機器設備端的數據輸出及分析大量數據平台等課題，且產業4.0應由產業界主導與出資發展，透過產官學研平台，共同推動協助產業轉型升級。