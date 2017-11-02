台課稅重拖累 科技業︰難阻中挖角

2017-11-02

〔記者洪友芳／新竹報導〕中國積極扶植半導體產業，撒大錢補助，相關企業則以比台灣多三到五倍的薪資來台挖角，同時祭出免課稅（由公司付）等配套措施；相較之下，台灣不但已取消分紅配股，綜所稅還課得重。業界感嘆，「台灣難留住人才」，政策若不改進，人才被迫出走將越來越多。

中國政府推動半導體產業自給自足，寄望二○二○年IC自給率能達到四十％，二○二五年達到七十％。由於政府挹注資金，吸引地方政府大肆投資興建十二吋晶圓廠，但因缺乏有經驗人才，只好重金挖角，繼挖角華亞科前董事長高啟全、聯電前副董孫世偉等台灣半導體業高階主管後，挖角對象更延伸到中階與基層工程師。

前陣子，國內IC設計大廠聯詠科技兩名前主管涉盜商業機密遭檢方搜索，起因為兩人跳槽到中資、港資背景的竑遨科技，擔任公司總經理及IC設計總監，今年初兩人再挖角聯詠二十多名工程師，研發產品與老東家打對台，聯詠憤而向檢方舉發前主管涉盜商業機密。

一位半導體業人士指出，中國透過政策扶植產業發展，包括半導體、太陽能、發光二極體、面板等科技業，撒大錢補助，使得各企業有籌碼來台挖角，簽約三年制薪資比台灣多三到五倍，還有免課稅（由公司付）、補助住房與每季回台探親機票等配套，有的還可分紅配股；另一種則是來台設港資或外資公司，挖人才在台工作，薪資也比原本多三到五倍。