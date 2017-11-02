股票分紅分離課稅 工商界︰有助留才

2017-11-02

〔記者羅倩宜／台北報導〕為留住高階人才、不被中國高薪挖角，工商界建議股票分紅超過五百萬元應改採分離課稅。工總理事長許勝雄表示，這對企業留住人才或尋找更多優秀人才當然會有幫助，「綜所稅目前最高四十五％，加上二代健保補充保費，經常超過五十％，與新加坡、香港相比，稅率偏高」；工具機協會秘書長黃建中直言，放進勞工口袋比放在國庫裡面好，「因為員工口袋有錢會去消費，還可刺激經濟。」

工商協進會理事長林伯豐指出，雖然之前產創條例已經修法，在限額五百萬元以內，股票分紅課徵可延緩繳納五年，為吸引國外人才及留住本土人才，應該再放寬可依出售當時面值或市價兩者較低擇一課稅，以免股價劇烈波動造成員工不賺反賠的怪異現象。

林伯豐說，高階經理人原本綜所稅稅率就比較高，若採分離課稅，股票分紅稅率有可能從四十五％（稅改後將降為四十％）降到最高僅二十％，當然對留才有誘因。

工具機協會秘書長黃建中表示，企業除資本投資外，人才投資也是重要一環，但人才投資如提供股票分紅，企業每投入一塊錢，員工最高可能被政府課走○．四元，無異是企業付得愈多，員工賦稅負擔愈重；為了讓企業投資在人才上的資源發揮更高效益，建議政府能讓員工拿得愈多愈好。