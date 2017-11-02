留才減稅3方案 全遭財部反對

2017-11-02

賴揆裁示︰員工分紅配股不採分離課稅

〔記者陳梅英、吳佳蓉、李欣芳／台北報導〕行政院長賴清德昨針對企業界關切五缺中「缺人才」問題召開會議。科技部、國發會為鼓勵留住人才，提出天使投資人減稅額度提高到五百萬元及股票分紅緩課額度提高（現為五百萬元）及超過部分可分離課稅等三建議，全遭財政部反對而作罷。

據透露，因財政部堅持五百萬元額度可適用員工比率達九十九％，僅為一％高所得者減稅，將破壞現行稅制，加上有前院長層級力挺財政部，其他部會未再表達異議，賴揆因此裁示員工分紅配股不採分離課稅新制。

據透露，有關留才三租稅優惠措施，財政部昨全數表達反對意見，且因天使投資人減稅額度提高及股票分紅緩課稅額度等都涉及到產創條例修正，行政院希望產創條例修正案拚本月三日完成三讀，加上財政部原本提出方案就有天使投資人減稅額度三百萬元，財政部也同意股票分紅課稅由五年內「緩繳」改為「緩課」，在朝野已有共識，為避免節外生枝，行政院決定暫時維持產創條例修正案版本，不宜提高額度。

財部︰研擬多項租稅優惠 恐重複適用

財政部官員指出，協助留才、攬才目前已有多項租稅優惠正在研擬，若再另外增訂獎酬股票分離課稅，不僅稅制上太複雜，也可能發生優惠重複適用問題。

官員說明，稅改後將取消綜所稅最高稅率四十五％，降低高階白領族群稅負外，立院朝野協商也已取得共識，將員工獎酬股票優惠方式由現行「緩繳」放寬為「緩課」。

官員解釋，目前員工獎酬股票必須在「取得日」或「可處分日」一次性計算所得，併入當年度綜所稅報繳，惟在五百萬元限額內，可申請「延緩繳稅」最長五年；未來若改為「緩課」，將可等到員工實際轉讓股票日，再按照轉讓價格計算所得課稅；員工可規劃以分年轉讓方式，達到降低各年度綜所稅適用稅率，其實已和採分離課稅想達成的效果相當。

天使投資人減稅額度上限 維持300萬元

會中最終拍板在產創修正草案新增天使投資人減稅優惠，投資每家新創事業一百萬元、年終可減除稅額上限三百萬元；雖然科技部長陳良基主張提高為五百萬元，但財政部認為減除金額上限三百萬元，已比新加坡優惠，賴揆最後裁示上限為三百萬元。

行政院發言人徐國勇表示，有助留才、攬才的「外國專業人才延攬及僱用法」立法院三讀通過，立法院也預定於三日審議產創條例修正草案，賴揆將於下週向國人報告缺人才的解決方案。