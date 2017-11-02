蔡旋風訪吐瓦魯 盼兩國像家人扶持

2017-11-02

〔特派記者鍾麗華／索羅門一日報導〕蔡英文總統的南太平洋友邦之旅，今天中午抵達第二站吐瓦魯，展開五個半小時的旋風式訪問。蔡總統說，台灣和吐瓦魯都是南島語族大家庭的一份子，例如數字的「五」，在台灣的阿美語、排灣語、卑南語以及吐瓦魯語，都是「lima」，這詞彙也有「手」的意思，她盼兩國能夠更加攜手合作。

吐瓦魯總督伊塔雷理在機場親自迎接蔡總統，並陪同蔡總統校閱吐瓦魯國家警察儀隊，之後轉往國會集會所，以傳統舞蹈歡迎訪問團。頭戴花冠的蔡總統看得很開心，也依照當地習俗，在欣賞完表演後，向舞者噴香水，代表讚賞舞者的演出。

蔡總統隨後赴總理官邸，接受總理索本嘉的國宴款待。索本嘉致詞時表示，基於人權和民主價值，吐瓦魯永遠是台灣的朋友，吐瓦魯不是一個小的海島國家，而是一個大海洋海島國家，和台灣共享一樣的價值。

蔡總統致詞表示，索本嘉上次訪台時，在國宴上為大家演唱了他創作的「台吐友誼之歌」，讓她印象非常非常深刻，索本嘉的好歌聲和這首歌所傳達的情誼，都讓大家非常感動和感謝。

蔡總統也提到，吐瓦魯是台灣在太平洋的第一個邦交國，兩國建交卅八年以來，除共享民主和人權的普世價值，在農業、醫療、潔淨能源及文化等領域，也有許多合作交流，奠定了堅實的邦誼。

蔡總統強調，就像索本嘉說的，「我們在同一艘獨木舟上」，多年來，台灣和吐瓦魯就像家人一樣相互扶持，一起穿越波濤、克服萬難，台灣很珍惜這樣難得的友誼；未來兩國繼續努力，一起乘風破浪，讓這艘獨木舟更堅固，更穩健地向前進。

蔡捐愛心書包 小學生唱「捕魚歌」歡迎

蔡總統今天分別會晤伊塔雷理與索本嘉，並在政府大樓前與索本嘉共同植樹紀念，同時參訪台灣醫療合作計畫的瑪格麗特公主醫院。蔡總統也到當地小學捐贈愛心書包，小學生還唱起台灣的「捕魚歌」歡迎蔡總統，當蔡總統幫小朋友揹起書包時，這名小朋友看到台灣來的總統，還是緊張得直發抖。