蔡總統到訪 索羅門朝野暫停內鬥

2017-11-02

〔特派記者鍾麗華、記者涂鉅旻／索羅門、台北連線報導〕蔡英文總統的南太平洋友邦之旅，昨抵達索羅門。雖然索國總理蘇嘉瓦瑞被反對陣營提出不信任案，內閣恐將改組，但他仍到機場親自接機。蘇嘉瓦瑞受訪表示，他下週會坦然面對倒閣案，這件事不會影響蔡總統來訪，「一切都在掌握中」。他也強調，兩國邦交超過卅年，「是非常堅強、穩定的關係」。

內閣將改組 總理仍親自接機

蔡總統在我駐索羅門大使羅添宏及索國禮賓司官員登機迎接後，下機向現場媒體及索國民眾揮手，並接受獻花，歡迎人員為她戴上項鍊。索國儀隊演奏兩國國歌後，蔡總統與蘇嘉瓦瑞一起檢閱索國儀隊，歡迎儀式也安排傳統戰士舞表演。

羅添宏受訪表示，索羅門國會從週一開始休會到昨天，為了蔡總統到訪，朝野特地停止內鬥，在今天復會，讓蔡總統發表演說。被問到發動倒閣的在野黨議員會出席嗎？他解釋，平常議員出席率就很低，有時還只有個位數，國會議員總共五十人，出席卻常常不到十人，當地報紙也質疑為何國會議員都不出席。

目前我在索國的台僑不到卅人，中國卻有超過兩千名的僑民，中國目前尚未在索國設立代表處，至於是否有感受到中國的「壓力」？羅添宏說，「多多少少都有」，中國有一些工程公司在索國包工程，不過，「他們一直都在這裡」。而台灣與索國的邦交仍很穩定。

蔡總統今將赴總督府會晤總督卡布依爵士，隨後與蘇嘉瓦瑞見證簽署「台索警政合作瞭解備忘錄」，同時在國會發表演講。蔡總統今天中午也將與隨團記者茶敘，下午則視察我駐索技術團、參訪台灣衛生中心，晚間舉辦總統答宴。蔡總統預計明天中午離開索羅門，並過境關島於四日返台。

索羅門包括副總理馬朗嘉在內的七名閣員，於上月廿八日集體請辭，使得蘇嘉瓦瑞面臨下台的命運，索國國會將於十一月六日處理對總理的不信任動議。

國安局長彭勝竹昨在立院外交及國防委員會表示，蘇嘉瓦瑞、副總理馬朗嘉與反對黨領袖皆對台灣友善，蔡總統行程不會受影響，維安也無問題，但國安局會持續關注。