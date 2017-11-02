台美互惠 同享快速通關

2017-11-02

我納美「全球入境計畫」 即日起國人繳一百美元 效期五年

〔駐美特派員曹郁芬／華府十月三十一日報導〕美國海關暨邊境保護署代理署長麥可艾里南與台北駐美代表高碩泰今天共同召開記者會，宣佈自十一月一日起，讓持有台灣護照的民眾申請「全球入境計畫」，享受快速通關，美國民眾也可同時依互惠原則向台灣申請電子通關。

記者會是在美國海關暨邊境保護署舉行，美國國務院亞太代理助卿史東與美國在台協會執行理事羅瑞智都到場見證。高碩泰並拿出自己的護照，當場依美國海關官員的解說，在有中文字幕的申請儀器上試辦快速通關。

由於申請「全球入境計畫」者須到美國面試，麥可艾里南說，全美有五十四個機場和全球十五個據點可提供服務。目前加入這項計畫的有阿根廷、哥倫比亞、德國、印度、荷蘭、新加坡、巴拿馬、韓國、瑞士、英國、加拿大、墨西哥。

麥可艾里南表示，自從台灣五年前獲得美國免簽待遇後，台灣來美旅客增加了一一○％，美國到台灣旅行的人數也在增加，目前美國是台灣第五大觀光客來源，為前十大觀光客源中唯一的非亞洲國家，他很高興「全球入境計畫」包括台灣。台灣申請「全球入境計畫」者在繳交一百美元後，可享受五年快速通關，但在這段期間若有不良紀錄，可能被美取消這項待遇。

高碩泰說，總統蔡英文剛在夏威夷順利過境，他感謝美國各界的支持與安排，給予蔡總統安全、舒適、便利和尊嚴的待遇，這反映了美台關係的現狀。羅瑞智也說，美國給予台灣免簽證和「全球入境計畫」待遇，象徵美台堅實的夥伴關係。美國也有幸成為台灣首個給予電子通關待遇的國家，期待美台未來有更多突破。