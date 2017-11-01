女士官當組頭 同袍慘輸百萬

2017-11-01

提供帳密 連結中國簽賭網站下注

〔記者李立法／屏東報導〕軍紀敗壞！空軍四三九混合聯隊陳姓女士官在營區當起簽賭站組頭，將同隊部及其他友軍單位的十多名士官兵拉進LINE群組，提供帳號及密碼供官兵直接從手機連結中國的賽車簽賭網站下注，陳女還報明牌並抽頭牟利，有女士官因慘輸近百萬元，不堪逼債，被迫向上舉報，才爆出這起荒唐的國軍重大違紀案，全案正由屏東憲兵隊及地檢署偵辦中。

空軍四三九混合聯隊政戰主任林青輝表示，已將此案呈報空軍總部，並配合檢方調查，涉案士官兵將列為汰除對象。

位於屏東空軍基地的四三九混合聯隊涵蓋空運、電戰、反潛等勤務，攸關國軍聯合作戰成敗的關鍵，卻爆發士官兵集體簽賭案，主持簽賭的組頭竟是隊部一名資深陳姓女士官，陳女從今年六月起陸續吸收同隊部以及服役於海、陸軍種的熟識男女士官兵當下線。

一士官不堪被逼債 只好舉報揭發

陳女透過LINE群組連結位於中國的特定賽車簽賭網站，供群組內的下線直接在手機下注，由陳女提供帳號及密碼，監控每名士官兵簽注狀況，有時還會向士官兵報「明牌」，若有獲利，則從中抽取約五％不等的佣金。

幾個月簽賭下來，陳女群組內的士官兵個個負債累累，積欠數萬元甚至數十萬元的賭債，其中一名何姓女士官甚至欠下近百萬元的賭債，因無力償還，身心俱疲影響服勤，引起上級長官關切，何女不堪逼債壓力，只好舉報揭發這起士官兵集體簽賭案；屏東憲兵隊及檢方於上週進入空軍基地調查，陸續約談簽賭群組中的涉案士官兵。

士官兵集體簽賭 嚴重敗壞軍紀

據了解，目前掌握涉賭人數約十三人，均為志願役士官兵，有一半同為四三九混合聯隊修補大隊的隊員，其餘則服役於高雄及金門的海軍和陸軍部隊，多數未婚，男性約佔七成，初步排除尉級以上軍官涉案；主嫌陳女只交代是營區外的朋友介紹從事，資金流向以及幕後是否還有簽賭集團操控，檢憲正深入比對追查。