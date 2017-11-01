眷改當籌碼 洪嘉宏索上億

2017-11-01

〔記者吳政峰／台北報導〕遠雄集團涉眷改弊案，營建署前主任秘書洪嘉宏擔任城鄉發展分署分署長時，涉利用八大眷改案向遠雄、冠德、昌益等三間建設公司索賄，金額高達一億二三○○萬元，還找來妻子、妻子好友、辦公室工友當收賄人頭，手法大膽。

工友也當收賄人頭

國防部九十九年提報大面積眷改土地標售案廿四筆，隔年委由城鄉發展分署進行都更計畫，到了一○二年底，已完成新北、新竹、台中、台南等四處招標文件審定，共整合成八件眷改案。

洪嘉宏從九十九年至一○一年陸續購買三間房子，總價四八三四萬元，每月負擔八萬五六三八元房貸，經濟壓力重，洪無意間發現分署長於都更案可掌握第一手招標細節，有利可圖，動起歪腦筋。

洪利用成大同學黃慶銘與開發顧問公司總經理徐弘宇當白手套，向遠雄、冠德、昌益等三家建設公司索賄，護航得標。

遠雄期約九五○○萬賄賂洪

遠雄為取得「台南精忠段」、「新店新莊段」、「新竹成功段」、「新竹東大路」、「台中南屯建功段」這五件眷改標案，與洪期約九五○○萬元賄賂，洪先拿了七五○萬元前金；冠德老董馬玉山同意於取得「中和台貿段」眷改標案後，給予八百萬元；昌益建設屬意「新竹光復段」，與洪討價還價後，以兩千萬元成交期約行賄。