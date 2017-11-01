遠雄給巨蛋土方 周勝考護海山煤開發

2017-11-01

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵結遠雄土地弊案，發現遠雄創辦人趙藤雄罔顧土城開發案位於曾發生重大傷亡的海山煤礦舊址，且該區域有斷層帶及地震帶分布，還有土石流潛勢溪流經過，應採低密度開發，但趙找上國民黨籍新北市議員周勝考，以提供周的勝益營造公司承攬大巨蛋土方清運及低價讓售遠雄房屋等方式行賄，再由周為土城開發案護航。

檢方發現，周勝考先虛增勝益營造的資本額至一億元，再以總價十三億八十八萬元投標大巨蛋土方清運工程，投標金額雖是四家廠商中最高的，但趙藤雄考量周已順利處理土城開發案，並希望周能繼續護航，仍批示將工程決標給勝益，決標價最後降為十二億八千萬元，仍比次高的營造公司多了一千六百萬元。

另外，遠雄在新北市中和區的「遠雄左岸采梅園」建案，一戶售價一千七百四十二萬元，趙私下期約折價五百萬元賣給周，由勝益營造在清運費上虛灌五百萬元做為補貼；檢方查出，勝益後來僅虛灌兩百八十五萬兩百八十八元，總計周共收受不正利益達一千八百八十五萬餘元。

周施壓官員 讓遠雄免徵一億七千萬奢侈稅

一○一年至一○二年間，周勝考列席環評審查會時，發言護航土城開發案，提到「本案並非與大自然爭地，本案已捐地四十％，若再降容積就不用蓋了，這是地主權益…已拖很久了，希望能本案順利進行」等語；周同時要求環保局科長李長奎隱匿環評設計容積率二四○％之決議，使遠雄得以在環評階段獲得高出廿八％之設計容積率，增加約廿五億元的利益。

檢方另查出，周勝考為了替趙藤雄取得新店土地農用證明，免徵一億七千多萬元的奢侈稅，施壓農業局長廖榮清、新店區長王美月及相關承辦公務員。