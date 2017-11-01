遠雄招待行賄 養官員當門神

2017-11-01

〔記者謝君臨／台北報導〕檢方起訴遠雄集團所涉四大弊案，意外讓遠雄集團行賄手法曝光！

遠雄都有一套慣用的行賄ＳＯＰ程序，大都由趙藤雄親信邀約官員到高檔海鮮餐廳吃飯，再送高貴人蔘等當伴手禮、免費招待集團度假飯店食宿與ＳＰＡ等，等感情熱絡、「養」大了官員及民代等「門神」的胃口後，再誘以包括承攬遠雄名下的工程與設計案、送百萬現金、房屋半買半送、補貼房屋貸款等各種假名目行真賄賂，讓遠雄集團的土地開發及營建標案得以順利進行，官商勾結手法可說五花八門且複雜。

請吃飯套交情 利誘上鉤

檢方查出，遠雄透過國民黨籍新北市議員周勝考推動土城開發案環評審查程序，讓周經營的勝益營造取得大巨蛋土方清運工程，藉此行賄至少一千六百萬元；趙另與周期約，以降價五百萬元購買遠雄「遠雄左岸采梅園」的建案，同意周以加收垃圾清運費的名目，向遠雄溢收兩百八十五萬餘元的不當利益。

眷改弊案部分，遠雄大手筆與營建署前主秘、時任城鄉發展分署分署長的洪嘉宏，期約九千五百萬元賄款，洪已經收七百五十萬元。

趙藤雄希望新北市城鄉發展局副總工程司海治平，在擔任審議科長承辦土城開發案環評公聽會時護航遠雄，指示遠雄前副總魏春雄，一○一年七月五日晚間邀請海到台北古都原味魚鍋餐廳餐敘，趙藤雄為答謝海治平在環評公聽會的協助，席間由魏春雄代為贈送價值十萬八千六百七十五元的正官庄人蔘禮盒。

一○一年八月間，海治平打算帶全家赴花蓮旅遊，暗示魏春雄要招待食宿，經趙藤雄同意後，招待海治平與妻子、兩名子女及岳母，於同年八月十五日至十八日到花蓮遠雄悅來飯店度假三天，入住豪華海景客房及家庭客房，三晚房費四萬兩千三百元、晚餐費用一萬四千五百九十七元，一家人還享用ＳＰＡ服務一萬兩千九百元，總計六萬九千七百九十七元，均由遠雄買單。

另外，趙藤雄為拉攏新北市都市計畫審議委員劉演交，不僅將遠雄北投奇岩住宅設計交給劉演交的建築師事務所負責，劉後來因故無法完成，僅要求六十六萬元作業費，但趙為了讓劉支持放寬土城開發案建築高度限制，以及日後協助新莊安泰段開發案審議，仍大手筆支付劉兩百萬元。