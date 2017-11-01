柯P憂大巨蛋誰能做決定？遠雄：市長擔心是多餘的

2017-11-01

〔記者沈佩瑤、黃建豪／台北報導〕遠雄創辦人趙藤雄因遠雄所涉弊案昨天被檢方求刑二十四年。台北市長柯文哲昨上午表示，台灣不是獨裁國家，不然早就把它（指遠雄）換掉了，「可是我們還是法治的國家，下午回去就會儘速跟遠雄坐下來談」，到底誰可以做主來跟台北市政府處理，不然（大巨蛋）這案子會有問題。

大巨蛋後續 柯Ｐ指待討論

柯指出，因為遠雄已經送件進北市府審查，就是要蓋不蓋、能不能符合標準的攤牌階段。柯坦言「我們也是在等今天，因為司法無法預測」，既然已經起訴，所以回去會請副市長陳景峻馬上跟遠雄討論，到底現在遠雄公司誰可以做決定，如果沒有人可以做決定，大巨蛋這案子會有問題。

媒體詢問是否考慮更換廠商？柯表示，台灣是個法治國家，不是獨裁國家，在現有法律基礎上，要動不是那麼容易，如果是獨裁國家早就把它（指遠雄）換掉了。

遠雄發言人楊舜欽昨出面受訪，強調對於偵結遭起訴的決定予以尊重，後續公司會竭力配合調查。另針對台北市長柯文哲擔心後續遠雄沒人可為大巨蛋做決定，楊舜欽則說，市長擔心是多餘的，「我也可以做決定」。

楊舜欽指出，目前「趙藤雄先生」是遠雄的創辦人，但已經沒有在遠雄的關係企業中擔任負責人的職務，遠雄各關係企業大部分的業務都已交由專業經理人來進行。

楊舜欽說，就大巨蛋案本身，趙藤雄當然會對大方向給予幕僚建議，但沒有實際積極參與，巨蛋案實際上是由幕僚在擬定策略後，作為巨蛋案的方向，「我也可以做決策」，只要是幕僚一員，就可以提供公司正確的建議和方向，市長擔心是多餘的。

至於柯文哲稱，將派副市長陳景峻去和遠雄談，楊舜欽否認收到訊息，還強調，遠雄目前和市府溝通管道順暢，不需要柯文哲特別交代，巨蛋案的進度很清楚，已經按照北市府要求，由遠雄送審查文件到台北市都市設計審議委員會，並開過幹事會，公司會做內部評估。