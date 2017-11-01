勞基法修法五方向 七休一將落日

2017-11-01

賴揆︰修法為增彈性 沒有推翻前朝政策的問題

〔記者李雅雯、彭琬馨、鄭鴻達、羅倩宜／台北報導〕勞動部昨預告「勞基法修正草案」，包括「鬆綁七休一」、「休息日加班工資核實計算」、「延長工時上限」、「放寬輪班間隔」、「特休假遞延」等五大方向；後續將持續蒐集意見，再將草案送交行政院，由行政院提出最終版本。

針對備受批評的「七休一」規定，勞動部決定鬆綁，將放寬為十四休四，即勞工連續工作六天需休一天規定不復存在，最多可連上十二天班。特休假則可遞延至次年，若下一年仍未休完，雇主需發給工資。

外界質疑修法是推翻前行政院長林全政策。行政院長賴清德昨受訪表示，勞基法上次修法通過後，社會上有很多意見表達，政府接受民意後，提出適當政策協助國家發展，本來就是政府責任，沒有所謂推翻前朝政策的問題。

他強調，一例一休修法原則是朝向保障勞工權益安全，也給資方經營企業的彈性，「沒有獨厚哪一方」。

國民黨立委陳宜民質詢指出，未來勞工可連續上班十二天，恐成過勞。勞動部長林美珠答詢表示，這是「報章雜誌的詮釋」，在討論過程中的確有徵詢相關單位意見，原則上希望七天有兩天休息，若企業有困難，會採取較彈性的做法，但還是希望以充分休息為原則。

工商團體表示，「一例一休」已對經濟造成損害，政府終於願意改進，還是要按讚，但希望加班工時上限再放寬。勞工團體則批勞動部向資方傾斜，修法方向愈來愈倒退，總統蔡英文的勞工政見跳票，勞工離週休二日愈來愈遠，「七天假先還勞工」。

工總理事長許勝雄表示，希望加班工時以六個月三百小時總量管制，單月不超過五十四小時。

商總理事長賴正鎰籲每月加班上限增至六十小時，並以半年總量管制。

工商協進會主張，加班工時三個月一五○小時，特休假換薪宜授權勞資協商，以解決不同行業需求。理事長林伯豐並建議政府：「找勞工代表，不要找沒有工作的勞團，要找產業工會。」