2017-11-01

記者鄒景雯／特稿

賴內閣果然有效率，研擬多時，跨越兩任閣揆的「外國專業人才延攬及僱用法」，昨天排除障礙，經立法院三讀通過，為國際人才流動的進入，開啟了一扇友善之窗。在此同時，有個更嚴峻的挑戰，也需要一併配套思考，那就是面對中國的政策性挖角，台灣有沒有針對性的作為有效留才？這個問題，比前者阻力還大，也尤其考驗當政者的魄力與眼光。

國發會在二十二日由行政院長賴清德主持的缺才會議中，曾經就台灣人才遭到強力挖角流出的問題提出特殊優惠稅率的建議，但是當場遭到財政部的高度保留，今天上午，行政院又要召開會議，國發會與財政部之間的歧見，能不能從「解決問題」的角度宏觀思考，進而得到持續討論的空間，為識者所關注。

國發會的提議，其實是個老話題，也就是員工分紅採取分離課稅，不納入薪資所得以綜所稅課稅的可能性，這個以台灣產業發展出發的角度，主要近來廣泛蒐集業界的反映而來，不少企業向政府表達，企業給予員工分紅激勵，使受薪階級所得增加，是公司留才的要素，但綜所稅累進稅率的課稅方式，卻與獎勵的目的背道而馳，一旦高階或關鍵人才的實質所得若比海外市場低，失去競爭力，就容易往海外發展。

特別是受到中國強力挖角以縮短其學習曲線的高科技業者，也紛紛私下強調，科技產業在股票分紅以面額課稅的稅制，造就了台灣今天的半導體、資訊產業，貢獻了台灣大約三分之一的ＧＤＰ，但是近年來我們的經濟成長率實在太低，高科技業也面臨成長的瓶頸，這個時刻要改善環境，政府應該扮演啟動的角色，出手加以刺激。如果政府能提供員工分紅賦稅誘因，可以鼓勵企業運用員工分紅部分的低稅率，抵擋紅潮，留任好的人才，進而提高競爭力及成長動能，也會增加國家稅收，促進產業升級，形成正面循環。

不過，財政部則認為，這次稅改已經規劃將綜所稅最高稅率級距四十五％降至四十％，同時有關員工獎酬股票已祭出得選擇緩課方式，在實質轉讓時再按主讓價格計算所得課稅，若又再出分離課稅，恐怕形成雙重優惠，因此持反對意見。

綜合以上的爭論，外界的疑問是，雖然各國面臨人才流動的競爭是一致的，但是中國向台灣關鍵產業界挖人，則是獨特、甚至涉及生存的挑戰，政府的對策是什麼？如果國發會的辦法不佳，更好的辦法是什麼？當鄰近各國如新加坡、香港的所得稅率低於台灣，台灣總要有吸引人才根留台灣的誘因提出，相對也更能吸引外國人才流入，這個具體的作為是什麼？

與攬才相較，留才方是固本，這道考題，行政院要拿出高度來決斷。