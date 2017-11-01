工總攬才3部曲 籲放寬移民法

2017-11-01

〔記者羅倩宜／台北報導〕立法院三讀通過「外國專業人才延攬及僱用法修正案」，工商界樂觀其成。工總提出攬才三部曲，未來應進一步放寬移民法，吸引高階白領來台；工商協進會認為，外籍專業人士來台，有助經濟和產業發展，「國內勞工不必擔心工作被搶，因為台灣員工的敬業有目共睹」。

工總秘書長蔡練生表示，全世界都在搶人才，但台灣長年以來人才呈現逆差，國內白領出國就業多，國外白領來台較少，主要是法規限制重重，擔心外國人士會搶走就業機會，「如今立院能夠通過，工總表示肯定，有助製造業引進外籍白領」。

蔡練生認為，法令放寬後，第二步就是要打造友善環境。像香港及新加坡都相當國際化，公共設施等英文標識正確且普遍，台灣應多多參考；此外，外籍人士子女能否居留也是重點，過去要求成年子女滿十八歲就要出境，等於逼迫外籍人士家庭成員分隔兩地，這方面也樂見調整。

工總指出，第三步是放寬「移民法」。蔡練生舉例，在全球少子化趨勢下，連門檻最高的日本都宣佈放寬移民，新加坡則鼓勵投資和技術移民，但台灣好像兩者都沒有，這也是為什麼國內移民以來自東南亞的外籍配偶居多，並不是不好，但應該也吸引工程師、律師、會計師等來台。

工商協進會理事長林伯豐認為，放寬外籍人士來台符合國際潮流，也有助產業吸納更多元的人才和視野，值得肯定。他向國內勞工喊話：「不必擔心外人來搶了工作機會，因為台灣勞工的敬業是有目共睹的，外人來台不一定有優勢。」